ILLITが『THE FIRST TAKE』に今夜22時初登場！世界的大ヒットのデビュー曲『Magnetic』を披露 | RBB TODAY

ILLITが『THE FIRST TAKE』に今夜22時初登場！世界的大ヒットのデビュー曲『Magnetic』を披露

　3日22時、YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』に、今年9月に日本デビューを果たした5人組K-POPガールズグループ・ILLIT（アイリット）が初登場する。

　ILLITは2023年6月から9月に放送されたサバイバル番組『R U NEXT?』を通じて、YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE、IROHAで結成された、日本人メンバー2人を含む5人組ガールズグループ。2024年3月に1st Mini Album『SUPER REAL ME』でデビューし、タイトル曲『Magnetic』が世界的なヒットを記録。様々なチャートでK-POPデビュー曲初・最高記録を塗り替えた。2024年末には第75回NHK紅白歌合戦に初出場、「第66回日本レコード大賞」をはじめ新人賞7冠を達成している。

　披露するのは、昨年3月のリリースと同時にグローバルの主要音楽チャートで1位を獲得し、世界的なヒットを記録したデビュー曲『Magnetic』。好きな相手に惹かれる「ありのまま」の気持ちを表現した歌詞と、指でN極とS極がくっついたり離れたりする磁石を表すかわいらしい振りが印象的な同楽曲を、フレッシュで繊細な歌声と共にシティポップアレンジにて披露する。

　ILLITはコメントで「『Magnetic』は私たちの大切なデビュー曲で、たくさんの方々が聴いてくださった思い出深い曲です。今回こうして『THE FIRST TAKE』で披露することができて、本当に嬉しいです。ぜひ原曲と合わせて楽しんでいただけたらと思います」と語った。

※ILLIT - Magnetic ／THE FIRST TAKE


《アルファ村上》

