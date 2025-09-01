ILLITが日本デビュー！Japan 1st Single '時よ止まれ'が本日配信スタート！ | RBB TODAY

ILLIT(アイリット)が遂に待望の日本デビューを果たした。

ILLIT(YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE、IROHA)は本日(1日) 0時、Japan 1st Single '時よ止まれ'の全曲音源をデジタルリリースし、同時にタイトル曲「時よ止まれ」のMVを公開。Japan 1st Single '時よ止まれ'は、率直でまっすぐな少女たちのきらめきと儚い青春が盛り込まれた作品となっており、新たな日本オリジナル曲「時よ止まれ」 「Topping」の2曲に加え、「借りてきた猫 (Do the Dance) (Japanese Ver.)」「Almond Chocolate」の全4曲が収録されている。

「時よ止まれ」のMVは、夏休みの最終日に“このまま時間が止まってほしい”と願う少女たちの青春が描かれている。メンバーそれぞれが好きな時間の過ごし方をイメージして生み出されたシーンが登場し、ILLITならではの魅力が感じられる映像に仕上がった。「理想の自分に変身したい」という気持ちや、「友だちと一緒なら私たち最強」そんな気持ちも映し出している。

日本デビューを迎えたILLITは本日、日本で『ILLIT Japan 1st Single '時よ止まれ' 発売記念ショーケース』を開催する。ショーケースはTikTok LIVE、 Youtube Liveにて全世界同時生配信され、3日にはCDリリースされる。

8月に神奈川・ぴあアリーナMMからスタートした初のファンコンサート『2025 ILLIT GLITTER DAY IN JAPAN』を9月3日・4日に大阪・大阪城ホールで開催。さらに、9月6日には「第41回マイナビ東京ガールズコレクション2025 AUTUMN/WINTER」、9月14日には「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025」に初出演する。