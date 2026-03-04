死因は明かされず…『コーヒープリンス』『キム・サムスン』出演女優を姉に持つアナウンサー、5周忌 | RBB TODAY

『コーヒープリンス1号店』『私の名前はキム・サムスン』などのドラマに出演した女優キム・ジャオクさんの実の弟で、生前にアナウンサーを務めたキム・テウクさんがこの世を去って5年が経った。

キム・テウクさんは2021年3月4日、自宅でこの世を去った。60歳だった。

【画像】整形失敗で“うつ”に…突然この世を去った韓国女優

1960年7月18日生まれのキム・テウクさんは、1987年にCBS公開採用アナウンサーとして活動を始めた。

その後、1989年にKBS第16期公開採用アナウンサーに合格すると、1991年からは同年より開局したSBS第1期アナウンサーとして活動。2014～2019年はアナウンサーチームの副局長を務めた。2020年に定年退職した後も、フリーランスでラジオ番組などに出演した。

（写真提供＝OSEN）キム・テウクさん（左）、キム・ジャオクさん

そんなキム・テウクさんは、1950～1960年代に韓国の文化芸術界を風靡した詩人キム・サンファさんの息子であり、『コーヒープリンス1号店』『私の名前はキム・サムスン』など数々の名作ドラマに出演した女優キム・ジャオクさんの実の弟で知られた。

キム・ジャオクさんは2014年に肺がんでこの世を去ったが、その7年後に弟のキム・テウクさんも悲報が伝えられたことで、多くの追悼が寄せられた。なお、キム・テウクさんの死因は伝えられていない。

（記事提供＝OSEN）

■【写真】2026年に入って40日余りで俳優4人が死去…沈痛ムードの韓国

■整形手術の副作用で苦しんだ「扇風機おばさん」、7周忌 死因は未だに不明のまま

■偶然とは思えない？ 急逝した韓国俳優、前日に残した“謎の言葉”に広がる解釈「逆から読むと…」