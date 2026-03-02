オレンジの輪切りを贅沢に使用！大正元年創業の菓子メーカーが「素材たっぷりオレンジケーキ」2日より販売 | RBB TODAY

大正元年創業の菓子メーカー・中島大祥堂は、オレンジの果実感を生かした焼き菓子「素材たっぷりオレンジケーキ」を2日から発売する。
同商品は、オレンジペーストを混ぜ込んだしっとりふんわり食感の生地に、さらにオレンジの輪切りを贅沢にのせて焼き上げた。見た目にも食感にも果実感のある風味豊かな味わいが楽しめる。「素材たっぷりオレンジケーキ」の希望小売価格は税込149円。全国の量販店、ドラッグストア、小売店、売店などで販売される。
