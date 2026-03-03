東北の16ブルワリーが協力！すっきり華やかな香りの新ビール「東北魂的IPL」醸造開始 | RBB TODAY

東北のクラフトビールメーカー15社とキリンビール仙台工場、スプリングバレーブルワリーが協力し、技術交流を図る「東北魂ビールプロジェクト」の第22回が開催される。同プロジェクトは、いわて蔵ビールを中心に東北のブルワリーが集まり、同じレシピでビールを醸造することで技術向上を目指す取り組みだ。2011年11月にスタートし、当初は3社だったが年々参加者が増加し、今回はブルワリー16社が参加した。

今回醸造されるのは「東北魂的IPL」で、ホップを大量に使用し華やかな香りを持ちながら、ラガー酵母を使用することですっきりとした飲みやすさを実現したビールだ。同じレシピを各社がそれぞれの設備で醸造することで、ブルワリーの特徴や製法のこだわりを体感できる。

3月8日には東京・赤坂見附のクラフトビアサーバーランド赤坂見附店で16社のビールを開栓し、観客との交流イベントを開催する。また3月24日にはキリンビール仙台工場で分析結果をもとにディスカッションを行い、同日夕方にはクラフトビアマーケット仙台でブルワリーと観客の交流会が予定されている。

参加ブルワリーは、いわて蔵ビール(岩手)、遠野麦酒ズモナ(岩手)、NOYMONDBREWING(岩手)、HOPDOGBREWING(秋田)、秋田あくらビール(秋田)、田沢湖ビール(秋田)、蛍火醸造(青森)、OIRASEBEER(青森)、米沢ジャックスブルワリー(山形)、イシノマキホップワークス(宮城)、ブラックタイドブルーイング(宮城)、希望の丘醸造所(宮城)、みちのく福島路ビール(福島)、半田銀山ブルワリー(福島)ホップジャパン(福島)、スプリングバレーブルワリー(東京)。