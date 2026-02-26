コメダ珈琲店＆おかげ庵、ポケモンコラボのシロノワールが期間限定で登場！3月5日から販売 | RBB TODAY

全国のコメダ珈琲店とおかげ庵で3月5日から「ポケモンといっしょだモン」をテーマにしたキャンペーンが始まる。

オリジナルメニューは第1弾が3月5日から、第2弾が4月9日から順次登場する。第1弾では、コメダ珈琲店とおかげ庵で「メタモンのシロノワール ブルーベリーフロマージュ」を提供する。加えてコメダ珈琲店では「メタモンの明太エビカツパン」「メタモンのおさつボール」、おかげ庵では「メタモンのエビつけきしめん」が登場する。



(C)Pokémon. (C)Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

「メタモンのシロノワール ブルーベリーフロマージュ」は、あたたかいデニッシュに、爽やかな酸味のあるチーズクリームをサンドしたシロノワール。甘酸っぱいブルーベリーソースとチーズクリームの味わいが口の中に広がる。ソフトクリームの上には、メタモンの色味をイメージしたハートシュガーをトッピングしている。

「メタモンの明太エビカツパン」は、メタモンをイメージした明太オニオンフィリングと、エビがマッチした旨辛なエビカツパンだ。明太オニオンフィリングは、明太子のほどよい辛みと、玉ねぎのシャキシャキとした食感が特長のソースで仕上げている。

【コメダ珈琲店】メタモンの明太エビカツパン(C)Pokémon. (C)Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

「メタモンのおさつボール」は、メタモンの色味をイメージしたおさつボールが登場した。さつまいもペーストを練り込んだ生地は、外はサクッと中はもっちり食感で、ひと口でメリハリのある食感を楽しめる。中にはなめらかなさつまいもあんが入っており、さつまいものふくよかな香りと、ほっこりとした素朴な甘みが魅力の一品だ。メタモンデザインの紙カップで提供する。

【コメダ珈琲店】メタモンのおさつボール(C)Pokémon. (C)Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

「メタモンのエビつけきしめん」は、おかげ庵の定番、きしめんが特別メニューになって登場した。メタモンの色味を表現した、ふわふわ桜色のつみれとエビ入りのスープにつけて食べる一杯だ。魚粉の旨みが効いたコクのあるスープに、つるっともちもちの麺を浸してすすれば、一口ごとにエビの香ばしい香りがふわりと広がる。ふわふわのつみれ、ぷりぷりのエビ、もちもちのきしめん。異なる食感が生み出すハーモニーを楽しめる。

【おかげ庵】メタモンのエビつけきしめん(C)Pokémon. (C)Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

各期間の対象メニューを注文すると、期間ごとにデザインが異なる「豆菓子風チャーム」をいずれか1点ランダムでプレゼントされる。全4種類のデザインのうち、どれがもらえるかは開けてからのお楽しみだ。

第2弾では、コメダ珈琲店とおかげ庵で「カイリューのシロノワール カスタードプリン」を提供する。さらにコメダ珈琲店では「フシギダネ・ヒトカゲ・ゼニガメのなかよし鶏タツタバーガーレモンタルタル」「フワンテのチーズボール」、おかげ庵では「マクノシタのすき焼き風きしめん」が登場する。

「カイリューのシロノワール カスタードプリン」は、カイリューの大きな体をイメージしたシロノワールだ。あたたかいデニッシュの上から、なめらかなプリンソースをかけ、ソフトクリームには香ばしいカラメルソースをまとわせている。ほんのりビターなカラメルソースが、プリンソースのやさしい甘さをより引き立てる。ココア風味のフィアンティーヌが軽やかなサクッと食感のアクセントになっている。

【コメダ珈琲店・おかげ庵】カイリューのシロノワール カスタードプリン(C)Pokémon. (C)Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

「フシギダネ・ヒトカゲ・ゼニガメのなかよし鶏タツタバーガーレモンタルタル」は、バンズからはみ出るほどの大判サイズの鶏タツタを、みずみずしいキャベツ、オニオンスライスとともにコメダ特製バンズで挟み、一体感のある食べ応えに仕上げている。フシギダネ・ヒトカゲ・ゼニガメが描かれた、かわいいバーガー袋も必見だ。

【コメダ珈琲店】フシギダネ・ヒトカゲ・ゼニガメのなかよし鶏タツタバーガーレモンタルタル(C)Pokémon. (C)Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

「フワンテのチーズボール」は、フワンテをイメージした、ころっとした形のチーズボールだ。外はサクッ、中はもっちり食感の生地の中から、とろ~りあつあつのチーズソースがあふれる。フワンテデザインの紙カップで提供される。

【コメダ珈琲店】フワンテのチーズボール(C)Pokémon. (C)Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

「マクノシタのすき焼き風きしめん」は、たくさん食べるというマクノシタをイメージした、5種の具材が主役のすき焼き風きしめんだ。やわらかな牛肉に割り下が浸み込み、甘みと醤油の塩味が溶け合う"甘辛い"おいしさがひと口ごとに広がる。ねぎと三つ葉のシャキシャキ食感が味わいの心地よいアクセントに。つるっともちもちの麺に、とろ~り半熟たまごを絡めることでより楽しめる。

【おかげ庵】マクノシタのすき焼き風きしめん(C)Pokémon. (C)Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

第2弾でも対象メニュー注文で「豆菓子風チャーム」を1個ランダムでプレゼントする。全4種類のデザインのうち、どれがもらえるかは開けてからのお楽しみだ。

コメダ珈琲店とおかげ庵では、「コメダ珈琲店のミニダルマグラス風小物入れ」を販売する。コメダ珈琲店のミニダルマグラスをポケモンデザインの小物入れにアレンジした。価格は2000円で、数量限定となる。

キャンペーン期間は2026年3月5日から5月13日まで。なお、ポケモンの世界観を楽しめる特別装飾店舗は全国8店舗で展開される（東札幌5条店、駒沢公園店、ららぽーと豊洲店、シャポー市川店、横浜ランドマークプラザ店、葵店、新大阪店、沖縄糸満店）。