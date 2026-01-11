「大きくなったね…」TWICE事務所が惚れたのも納得？女優の母を持つ韓国ゴルファー、18歳と思えない美貌【PHOTO】 | RBB TODAY

元サッカー韓国代表と女優の間に生まれ、芸能事務所のスカウトを受けたことで知られる女子プロゴルファー、ソン・ジアの美貌がファンを魅了している。

母の女優パク・ヨンスが最近、自身のインスタグラムで投稿したソン・ジアの最新SHOTが注目を集めているのだ。

「一人で育てる時はとても悲しくて大変で、真っ暗な長いトンネルを自分一人で走る気分だったし、礼儀正しく良い人に育てようとたくさん叱ったけど、無事に19歳になってくれてありがとう。優しい私の娘♡」と綴られた投稿には、とあるカフェで休日を過ごすソン・ジアの姿が写っている。

淡いカーキ色のジャケットに身を包み、すました表情でカメラをじっと見つめるソン・ジア。別の写真では頬杖をついたポーズも見せるなど、キュートながらも目を引くような魅力を醸し出している。女優の母を持つだけあって、目鼻立ちの整ったビジュアルの良さが多くのファンを虜にさせていた。

この投稿には、「本当に大きくなったね」「綺麗すぎます！」「女神ですね」「アイドルみたい」などのコメントが寄せられていた。

（写真＝パク・ヨンスInstagram）ソン・ジア

ソン・ジアは2007年6月21日生まれの18歳。元サッカー韓国代表DFソン・ジョングクと女優パク・ヨンスの娘で、6歳だった2013年にバラエティ番組『パパ、どこ？』（原題）に出演して注目を集めた。 ソン・ジョングクとパク・ヨンスは2015年に離婚したが、ソン・ジアは以降も女優の母親顔負けのビジュアルで話題に。その美貌から、一時はK-POPガールズグループTWICEらが所属する芸能事務所JYPエンターテインメントのスカウトを受けたとも伝えられた。 ただ、ソン・ジアは芸能界ではなくプロゴルファーを志し、中学よりゴルフに専念。そして昨年8月、韓国女子プロゴルフ協会（KLPGA）正会員入会で正式にプロゴルファーに転向したことが、パク・ヨンスのインスタグラム投稿を通じて明らかになっていた。

