「Tバック」よりも「Tフロント」とファン騒然！菜々緒、衝撃の水着を動画で公開！ | RBB TODAY

6日、モデルの菜々緒が自身のインスタグラムを更新し、ビキニ姿の動画を公開した。
この日、菜々緒は海でサップ（ハワイ発祥のウォーターアクティビティ）を楽しむ様子を投稿。動画では、後ろから見たらTバック、前から見てもTの字に見える布面積の小さい水着でサップに挑戦する姿や、船上でシーシャを嗜む場面も収められている。菜々緒は投稿で「オーガニックでノンニコチンの最強シーシャを作れる友達と海に 体にいいものしか取り入れたくありません 久々レンタルしたサップは落ちまくり 失敗した方が面白い。人生も」と、心境をつづった。
この“布面積が小さい水着”に対し、ファンからは「TバックというよりもはやTフロント」「凄い丸出し でも凄いスタイル良い」「間違いなく彼女しか着こなせない」「ちょっとちょっと菜々緒さんサービスしすぎでは」など、驚きの声やスタイルを称賛するコメントが寄せられている。
※菜々緒が“布面積が小さい水着”でサップを楽しんでいる動画（菜々緒公式インスタグラムより）
