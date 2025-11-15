 CYBERJAPAN・HARUKA、Tバックランジェリーで丸みを帯びたヒップ披露！ | RBB TODAY
CYBERJAPAN・HARUKA、Tバックランジェリーで丸みを帯びたヒップ披露！

週刊 SPA!編集部 撮影:中山雅文 ヘアメイク:高野雄一 スタイリング:佐賀愛衣
　15日、10月31日に発売されたCYBERJAPAN DANCERSのHARUKAによるデジタル写真集『SPA!デジタル写真集 HARUKA「濃密なデュエット」』（扶桑社）の誌面カットが公開された。同作は、週刊SPA!の人気コーナー「この後、どうする？」で紹介しきれなかったカットを収録したデジタル写真集だ。

週刊 SPA!編集部 撮影:中山雅文 ヘアメイク:高野雄一 スタイリング:佐賀愛衣

　HARUKAは大阪府生まれの29歳。2018年9月にCYBERJAPAN DANCERSに加入し、中心メンバーとして活躍している。「バズーカ」と評されるFカップ美バストが魅力。

週刊 SPA!編集部 撮影:中山雅文 ヘアメイク:高野雄一 スタイリング:佐賀愛衣

　舞台は行きつけのスナックで、カラオケを歌おうとした時に隣で声掛けてきた美女との物語。場は盛り上がり熱唱しながら、深酒が染みる夜を過ごしていくと、美女が眠りにふけている。寝顔を眺めていると、すっと起きた美女から投げかけられた「この後、どうする？」。そんな彼女との「シングルベッドで愛が生まれた日」を、カメラで撮影している。

週刊 SPA!編集部 撮影:中山雅文 ヘアメイク:高野雄一 スタイリング:佐賀愛衣

　公開されたカットでは、酔いも覚めて二人でベッドに入った時の光景と、衣服を脱ぎバズーカ級のバストがこぼれそうになっている瞬間を収めている。手を伸ばしたら触れそうな、ゼロ距離感の興奮を味わえる。

　甘美な一夜を過ごすと、美女は姿見越しに立っていた。しかもTバック風のショーツとブラという心がざわつく出で立ちのまま、丸みを帯びたヒップを披露してくる。スナックで出会った美女と「濃密なデュエット」を紡ぐことが出来たのかと、まるでラブソングの様な体験を味わえるはずだ。


CYBERJAPAN・HARUKA、“スナックで出会った美女”演じる妄想グラビアに挑戦！ | RBB TODAY
画像
CYBERJAPANのHARUKAや志田音々、岡本彩夏など多彩な美女が表紙やグラビアで登場。異色コラボや新作公開も話題。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/09/30/237319.html続きを読む »

CYBERJAPAN DANCERS・HARUKAが魅せる「猟奇的セクシー」な新写真集 | RBB TODAY
画像
・CYBERJAPAN DANCERSのHARUKAによる初のデジタル写真集が発売 ・「猟奇的にセクシーに」をテーマに、バズーカ級ボディを披露 ・視聴者との生配信企画で決めた撮影テーマを基に制作された意欲作
https://www.rbbtoday.com/article/2024/07/20/221823.html続きを読む »

HARUKA「濃密なデュエット」 SPA！デジタル写真集 (ＳＰＡ！ＢＯＯＫＳ)
￥1,100
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場

CYBERJAPAN DANCERS 写真集　メタデータ HARUKA ソロ写真集 CYBERJAPAN DANCERS 写真集 メタデータ
￥990
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《アルファ村上》

