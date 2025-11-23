日本での公演も！ソロでも活躍中のTXT・ヨンジュン、年末授賞式＆特別ステージに期待高まる | RBB TODAY

ボーイズグループTOMORROW X TOGETHERのメンバー、ヨンジュンが1stソロミニアルバムの熱気を年末の授賞式と特別ステージへと繋げる。

去る11月22日、ヨンジュンは韓国で放送されたMBC『ショー！K-POPの中心』で“K-POP代表ダンサー”の実力を見せ、1stソロミニアルバム『NO LABELS：PART 01』のステージを披露した。

この日、アルバム名が書かれた白い衣装を着てステージに上がり、強烈なギターリフと調和したエネルギッシュなパフォーマンスを披露した。格が違うダンスと余裕のある表情は、ステージの完成度を高めた。爆発するエネルギーを視覚化したような照明は、見る楽しさを加えた。

今回のアルバムは、ヨンジュンがデビュー後6年8カ月ぶりに披露した初のソロアルバムで、リリース前から期待が高まっていた。彼は英語曲『Forever』を除く全曲の作詞に参加し、タイトル曲『Talk to You』と収録曲『Nothin’ Bout Me』には作曲にも名を連ねた。パフォーマンスの企画、創作に関与し、ソロアーティストのアイデンティティを強固にしたという評価を受けている。

（写真＝BIGHIT MUSIC）ヨンジュン

また、ヨンジュンは年末の授賞式と特別ステージで活動を続ける。来る11月28～29日に香港で開催される「2025 MAMA AWARDS」で『Talk to You』『Coma』のステージを予告した。昨年、同授賞式でオープニングステージを披露し、強烈な存在感を示しただけに、今年一層進化したパフォーマンスが期待されている。

TOMORROW X TOGETHERも出演し、多彩な見どころを提供する。特に、彼らは毎年素敵なパフォーマンスで“年末 X TOGETHER”というあだ名を持っている。今年も人々にカタルシスを感じさせるステージを披露するものと注目されている。

なお、TOMORROW X TOGETHERは12月10日に放送されるフジテレビ『2025 FNS歌謡祭』、13日に「2025 MUSIC BANK GLOBAL FESTIVAL IN JAPAN」、25日に仁川（インチョン）インスパイアアリーナで開催される『2025 SBS歌謡大典』、30日に千葉・幕張メッセで開催される「COUNTDOWN JAPAN 25/26」などでステージを披露する予定だ。

◇YEONJUN（ヨンジュン） プロフィール

1999年9月13日生まれ。本名チェ・ヨンジュン。2014年に他事務所のオーディションに合格し練習生となったが、その後現在の所属事務所Big Hitエンターテインメント（現HYBE）からスカウトされた。練習生時に実施される月末テストでは、ダンス、ボーカル、ラップの部門で常に1位を獲得し、”Big Hit伝説の練習生”として注目を集めた。2019年3月にTOMORROW X TOGETHERとしてデビュー。グループ内で最も涙もろいメンバーとして知られており、詩を読んで目頭を熱くする場面や、デビューショーケースの舞台裏で涙する姿が話題になった。

