Red Velvet・ジョイ、激やせ姿に心配の声多数…美鎖骨と縦線くっきり腹筋を披露【PHOTO】 | RBB TODAY

ガールズグループRed Velvetのメンバー、ジョイが激痩せした写真を公開し、一部のファンから健康状態が心配されている。

11月23日、ジョイは何も綴らず、数枚の近況写真と動画を投稿した。

公開された写真のなかには、ジョイがボブヘアにミニスカートとチューブトップを着用した姿が写っている。

ジョイは頭からつま先まで完璧に着飾った姿で美貌をさらに輝かせ、特に頬肉など、一気に痩せた様子を披露した。鎖骨はもちろん、細いウエストが目を引き、片手で掴めそうなぐらい細い太ももとふくらはぎなどが際立った。

（写真＝ジョイInstagram）

（写真＝ジョイInstagram）

（写真＝ジョイInstagram）

投稿を目にしたファンからは、「ショートヘアのジョイ、とてもきれいだ」「今回のヘアスタイル大好き」といった反応もあったが、「痩せすぎだ…健康に気をつけてください」「超美人…でも健康に気をつけてください」「顔が消滅しそう」「ジョイ、ウエストどうしたの。ご飯たくさん食べて（泣）」といった意見が見られた。

なお、ジョイは最近、公開恋愛中の歌手Crushとの変わらぬ愛情を見せ、話題になった。Crushは先日、ジョイの妹の結婚式に参加し、自身の代表曲であるドラマ『トッケビ～君がくれた愛しい日々～』のOST『Beautiful』を熱唱した。

（記事提供＝OSEN）

◇ジョイ プロフィール

1996年9月3日生まれ。SMエンターテインメントで2年6カ月の練習生期間を経て、2014年8月にRed Velvetのメンバーとしてデビューした。グループではリードボーカルとリードラッパー担当。メンバーの中で最も身長が高く、清純なビジュアルと長い手足からなる抜群のスタイルで大きな人気を集めている。2021年8月には4歳年上の歌手Crushとの熱愛を認め、話題となった。

