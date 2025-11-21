白間美瑠、写真集ロケ地のオフショットを大量公開「ベトナムの夜は、カラフルでキラキラしていて素敵」 | RBB TODAY

元NMB48でタレントの白間美瑠が21日、自身のInstagramを更新。11月14日発売の写真集『MERCI』のロケ地で撮影されたオフショットを一挙公開した。

白間美瑠（写真は白間美瑠の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらってます

同作では、ベトナム・ダナンでロケを実施。「時を重ねることで生まれる美しさ」をテーマに、異国情緒あふれる街並みなどを背景に撮影された。投稿には、ベトナムの屋台でとうもろこしを食べるショットや、笠をかぶるショット、ピースサインをする姿など、多彩なカットが並んでいる。白間は「白間美瑠写真集『MERCI』 ベトナムの夜は、カラフルでキラキラしていて素敵」とコメントし、充実したロケを振り返った。

11月22日には、TSUTAYA EBISUBASHIで発売記念お渡し会の開催も予定されている白間。コメント欄には「みるたん 可愛い」「とうもろこし食べてる場面めちゃくちゃ可愛い！」「キラキラみるみるも素敵」「めっちゃかわいい」といった声が寄せられている。