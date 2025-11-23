SUPER JUNIOR・ヒチョル、11年ぶりに“元妻”と再会！変わらぬ愛らしい姿にほのぼの【PHOTO】 | RBB TODAY

ボーイズグループSUPER JUNIORのヒチョルが、“元妻”と久しぶりに再会した。

11月23日、ヒチョルは「11年ぶりに会ったパフ・クオ」として、「思い出のチェリーお兄さん、時間が経つのがあまりにも早い。皆元気でいつまでも長く付き合っていこう」という文章とともに、数枚の写真を投稿した。

公開された写真のなかには、ヒチョルが仮想バラエティ―番組『私たち結婚しました』で共演した台湾のスターであり“元妻”のパフ・クオと写る姿が含まれている。

2人は11年ぶりに再会したが、ときが経ったのが感じられない、変わらぬ美男美女のビジュアルを見せ、この場にはSUPER JUNIORのイェソンも参加した。

（写真＝ヒチョルInstagram）2枚目：左からパフ・クオ、イェソン、ヒチョル

これに先立って、ヒチョルは去る2014年に韓国で放送されたMBCエブリワンのバラエティ番組『私たち結婚しました 世界版』シーズン2でパフ・クオと仮想夫婦として出演し、ラブラブなロマンスを見せた。

当時、期待以上の関係性を披露し、各国のファンは「本当に付き合ってはどうか」というメッセージを送った。

なお、ヒチョルはバラエティ番組『知ってるお兄さん』『アラフォー息子の成長日記』などに出演中であり、最近、SUPER JUNIORのデビュー20周年に合わせてソウル峨山（アサン）病院にがん患者のために1億ウォン（約1070万円）を寄付した。

（記事提供＝OSEN）

◇ヒチョル プロフィール

1983年7月10日生まれ。韓国・江原道出身。SMエンターテインメントで約3年間トレーニングを受け、2005年のドラマ出演によって芸能界入り。それから8カ月後にK-POPグループSUPER JUNIORのメンバーに加わった。韓国芸能界きっての美形顔と自由奔放な性格の持ち主。その個性的なキャラクターがバラエティ番組で生かされ、高い知名度を誇るようになる。日本のサブカルチャーオタクとしても有名。2020年1月にTWICE・モモとの交際を認めたが、2021年7月に破局した。

