『イカゲーム2』俳優、本日（11月23日）女優と結婚！ブライダル撮影公開 | RBB TODAY

俳優イ・ウンサンと女優ハン・ソイが、本日（11月23日）結婚式を挙げる。

去る11月21日、イ・ウンサンはSNSを通じて、「11月23日夜…遅ればせながら結婚式を挙げます」と、ハン・ソイとの結婚を伝えた。

彼は、「1人1人直接伺って挨拶しなければならないのに、そうできなくて申し訳ありません。新たに、そしてともに踏み出す一歩に多くの応援と激励をお願いする」と伝えた。

翌日、ハン・ソイもSNSに「私は明日結婚します。もしご挨拶できなかった方がいるのであれば、申し訳ありません」として、「明日お会いできる皆さん、そして都合がつかず来られないけれど、たくさん祝ってくださったすべての方々に感謝します」と話した。

彼らは本日午後、ソウルの某所で結婚式を挙げ、夫婦となる。

なお、イ・ウンサンはドラマ『アスダル年代記』シーズン2、映画『スピリットウォーカー』『声／姿なき犯罪者』などに出演した。最近、Netflixドラマ『イカゲーム』シーズン2で俳優コン・ユを追うサラ金業者として登場し、短いが強烈な印象を残した。

また、ハン・ソイはモデル兼女優として活動しており、映画『漁村の幽霊 パクさん、出張す』などに出演した。

