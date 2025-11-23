「8年熱愛」の韓国俳優カップルがついに結婚!! 招待客はなんと1000人超え!! | RBB TODAY

「8年熱愛」を続けてきた俳優イ・ジャンウと女優チョ・ヘウォンは、結婚後ハネムーンに出発せず、当分の間は新婚生活を楽しむ。

11月23日、『OSEN』の取材結果によれば、イ・ジャンウとチョ・ヘウォンのカップルはこの日午後、ソウル松坡(ソンパ)区に位置する高級ホテルでウェディングマーチを響かせた。

二人は新婚夫婦の必須コースであるハネムーン旅行に出ないことが確認された。年末までは国内に滞在し、それぞれのスケジュールをこなしながら、新婚宅で甘い新婚生活を楽しむことに決めたという。二人のハネムーンは来年上半期か、その後になると予想される。

(写真=イ・ジャンウSNS)

イ・ジャンウはバラエティ番組『私は1人で暮らす~シングルのハッピーライフ~』で優れた料理の腕前で大きな注目を受け、さまざまなバラエティおよび放送活動を展開。それだけに、イ・ジャンウの結婚式には固い友情を誇る『私は1人で暮らす~シングルのハッピーライフ~』のメンバーたちが総出動する。

長兄であり親友のチョン・ヒョンムが主礼を務め、司会はKian84が担当。ここに、イ・ジャンウの従弟であるFly To The Skyのファニが祝歌を歌う。この他にもパク・ナレ、キー、コード・クンスト、キム・デホ、イ・ジュスン、ク・ソンファンなどが全員出席し、義理を示す予定だ。招待客リストは1000人に迫ると伝えられている。

(写真=イ・ジャンウSNS)

「8歳差」のイ・ジャンウとチョ・ヘウォンは、2018年に放送されたKBSドラマ『たった一人の私の味方』を通じて恋人に発展した。その後、2023年6月に正式に熱愛を認め、美しい愛を育んできた。

