韓国料理風3種の肉を豪快盛り！かつや新メニュー「牛豚鶏のプルコギビビンカツ丼」10日より販売 | RBB TODAY

とんかつ専門店「かつや」を展開する株式会社かつやは、「牛豚鶏のプルコギビビンカツ丼」と「牛豚鶏のプルコギビビンカツ定食」を2025年10月10日から期間限定で販売開始する。

食欲の秋に向けて、牛肉・豚肉・鶏肉の3種類を韓国料理風にアレンジした新メニューが登場した。玉ねぎやニラと共に甘辛く仕上げた牛肉の「プルコギ」、ヤンニョムソースで仕立てた「ヤンニョム風鶏からあげ」、そしてかつやの定番「ロースカツ」にはピリ辛なビビンバソースを合わせている。

3種の肉を一度に楽しむ「牛豚鶏のプルコギビビンカツ丼」

韓国料理風にアレンジした3種類の具材をご飯の上に豪快に盛り付け、仕上げに韓国のりをトッピングした。見た目も味わいもインパクトのある、ボリューム満点の一品だ。

お好みで「温玉あり」と「温玉なし」を選択できる。温玉を崩してとろりとした黄身を全体に絡ませれば、まろやかな味わいに変化する。

牛豚鶏のプルコギビビンカツ丼(温玉なし)(税込869円)

また、ご飯のおかずとして楽しめる定食スタイルの「牛豚鶏のプルコギビビンカツ定食」も用意されている。

牛豚鶏のプルコギビビンカツ定食(税込1,089円)

さらに、180gの豚ロースを2枚使用し、特製の醤油ダレとバターで仕上げた食べ応えのある「トンテキ丼」、たまごを2つ使用した「2個たまカツ丼」をはじめ、新グランドメニューが発表された。

価格は通常店舗で「牛豚鶏のプルコギビビンカツ丼」が890円（税込979円）、「牛豚鶏のプルコギビビンカツ丼（温玉なし）」が790円（税込869円）、「牛豚鶏のプルコギビビンカツ定食」が990円（税込1089円）、「牛豚鶏のプルコギビビンカツ定食（温玉なし）」が890円（税込979円）となっている。販売期間は2025年10月10日からで、食材がなくなり次第販売終了となる。国内の「かつや」で販売される。