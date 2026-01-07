ジンギスカン味の「からあげクン」も登場！北海道内ローソンでご当地コラボグルメ9品を販売 | RBB TODAY

ローソンは13日より、「ご当地！うまいもん祭」と題して、各地のご当地食材やソウルフードとコラボした商品を地域ごとに発売する。北海道内のローソン店舗732店では、ご当地からあげクンや地元の名店による監修商品など計9品を展開する。

ご当地！北海道 うまいもん祭

商品では、北海道を代表する調味料メーカー「ベル食品」のロングセラー商品「成吉思汗たれ」を使った「からあげクン ベル成吉思汗(ジンギスカン)たれ味」を298円で発売する。

1952年創業の旭川の名店「らーめんや天金」の人気No.1メニュー「正油ラーメン」の味わいをイメージした「らーめんや天金監修 正油ラーメンおにぎり」は216円で販売する。

「らーめんや天金監修 正油ラーメンおにぎり」216円（税込）

1980年創業の釧路町にある人気食堂「南蛮酊」の人気メニュー「ザンタレ」をイメージした「南蛮酊監修 ザンタレ弁当」は697円だ。

「南蛮酊監修 ザンタレ弁当」697円（税込）

帯広名物「豚丼」をイメージした「炭火香る帯広名物豚丼(半熟玉子のせ)」は732円で、まちかど厨房導入店約590店で発売する。

【まちかど厨房】「炭火香る帯広名物豚丼(半熟玉子のせ)」732円（税込）

北海道伊達市と仁木町にある農産物直売所「きのこ王国」で栽培された北海道産きのこを使用した「きのこ王国 きのこ山菜そば」は646円だ。なめこ・椎茸・しめじなどの食感と香り、旨みが楽しめる。

「きのこ王国 きのこ山菜そば」646円（税込）

ドイツの伝統製法によるハム・ソーセージ作りを行っている函館の老舗ブランド「函館カール・レイモン」のベーコンを使用した「函館カール・レイモンのベーコンレタスサンド」は322円で販売する。

「函館カール・レイモンのベーコンレタスサンド」322円（税込）

北海道で一番歴史のある珈琲店と言われている1932年創業の函館の老舗「美鈴珈琲」のコーヒー豆を使用した「函館美鈴珈琲監修 珈琲ホイップクロワッサン」は194円だ。

「函館美鈴珈琲監修 珈琲ホイップクロワッサン」194円（税込）

夕張郡長沼町に本店を構える「暁パティスリーフルタ」が監修した「暁パティスリーフルタ監修 ブリュレット(いちご)」は1月12日夕方頃から399円で発売する。ふんわりとしたオムレット生地にブリュレクリーム、カスタード、イチゴのホイップを3層に重ねている。

「暁パティスリーフルタ監修 ブリュレット(いちご)」399円（税込）

「ベル食品監修 チキンと野菜のスープカレー」は397円で販売する。野菜とスパイスをじっくり炒め、味の決め手となる焦がしバジルで香り豊かに仕上げたスープに、具材として鶏肉・ブロッコリー・にんじん・揚げたジャガイモ・かぼちゃを入れた、食べ応えのある一品だ。