non-noモデル・林芽亜里、本人セレクトの“超至近距離スマイル”披露！10周年記念カレンダー表紙が公開 | RBB TODAY

モデルで女優の林芽亜里、活動10周年を記念したカレンダーフォトブック『林芽亜里 anniversary calendar photobook 2026 CELESTINE』（KADOKAWA）が、自身の誕生日である11月5日に発売されることが決定した。あわせて、タイトルと表紙カットが公開された。
『non-no』（集英社）専属モデルとして人気を集め、現在放送中のドラマ『推しの殺人』（日本テレビ系）に出演するなど女優としても注目される林。同作は、そんな彼女の“等身大の今”を記録したメモリアルな一冊となる。
今回公開された表紙は、林自身がセレクトしたという至近距離での笑顔のカットだ。タイトルの『CELESTINE』は、彼女の持つ透明感と内に秘めた芯の強さを、天然石“天青石”になぞらえて名付けられた。
同作は、壁掛けカレンダーと大ボリュームのフォトブックがセットになった特別仕様。さらに、自身の誕生日（11月5日）にちなんだ「115問115答」も収録される。また、発売を記念したイベントの開催も決定。東京（11月9日）、大阪（11月15日）、そしてオンライン（11月16日）で、林本人が登壇する予定だ。
“non-no専属モデル”林芽亜里、20歳の誕生日に「10周年記念カレンダーフォトブック」を発売！ | RBB TODAY
林芽亜里が10周年記念カレンダーフォトブックを韓国ロケで制作し、20歳を迎えて同時発売。
https://s.rbbtoday.com/article/2025/08/18/235157.html続きを読む »
磯山さやか、大人可愛いビキニショット！豊満美ボディ披露 | RBB TODAY
磯山さやかのデビュー25周年記念写真集豪華版が12月5日に発売、特典付録や多彩な写真を収録している。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/08/15/235026.html?utm_source=rbbtoday.com&utm_medium=article&utm_content=linkcard_ATQFSNFA続きを読む »
【Amazon.co.jp 限定】林芽亜里 anniversary calendar photobook 2026 （タイトル未定） 限定絵柄生写真付
￥3,960
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
￥3,960
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)