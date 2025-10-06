non-noモデル・林芽亜里、本人セレクトの“超至近距離スマイル”披露！10周年記念カレンダー表紙が公開 | RBB TODAY

モデルで女優の林芽亜里、活動10周年を記念したカレンダーフォトブック『林芽亜里 anniversary calendar photobook 2026 CELESTINE』（KADOKAWA）が、自身の誕生日である11月5日に発売されることが決定した。あわせて、タイトルと表紙カットが公開された。

『林芽亜里 anniversary calendar photobook 2026 CELESTINE』©KADOKAWA／写真：藤原宏

『non-no』（集英社）専属モデルとして人気を集め、現在放送中のドラマ『推しの殺人』（日本テレビ系）に出演するなど女優としても注目される林。同作は、そんな彼女の“等身大の今”を記録したメモリアルな一冊となる。

今回公開された表紙は、林自身がセレクトしたという至近距離での笑顔のカットだ。タイトルの『CELESTINE』は、彼女の持つ透明感と内に秘めた芯の強さを、天然石“天青石”になぞらえて名付けられた。

同作は、壁掛けカレンダーと大ボリュームのフォトブックがセットになった特別仕様。さらに、自身の誕生日（11月5日）にちなんだ「115問115答」も収録される。また、発売を記念したイベントの開催も決定。東京（11月9日）、大阪（11月15日）、そしてオンライン（11月16日）で、林本人が登壇する予定だ。