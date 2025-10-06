スターバックス、ハロウィン限定の新作「黒猫フラペチーノ」が登場！10月10日より販売 | RBB TODAY

スターバックス コーヒー ジャパンは10月10日から、ハロウィンシーズンをスタートする。今年の主役は黒猫をモチーフにした「アサイー ベリー フラペチーノ」（通称：黒猫フラペチーノ）だ。

同商品は猫耳チョコレートをあしらい、まるで黒猫がいたずらしているような遊び心あふれる見た目が特長。フラペチーノのベースには、アサイーに加えてラズベリー、カシス、ブラックベリーフレーバーを組み合わせ、フルーティーで奥行きのあるベリーの風味を表現した。そこにブラッククランチを加えることで、甘酸っぱさと心地よい食感を引き立てている。

仕上げには黒猫のシルエットをイメージしたブラックチョコラソースと、猫耳の形をイメージしたチョコレートをトッピング。まるで黒猫がカップから顔をのぞかせているかのようなハロウィンシーズンならではのビジュアルに仕上げられてる。このブラックチョコラソースは、カカオの深みとミックスベリーの酸味が絶妙に調和する。価格は717円（テイクアウト）、730円（店内利用）でTallサイズのみ。全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）で販売する。

また、同日からは黒猫をモチーフにしたアイテムも登場。カップに隠れたり「MEOOW（ミャーオ）」と鳴いたりする黒猫の姿をユーモアたっぷりに表現し、多彩なコレクションを展開する。

“いたずらな黒猫”のアイテムが登場！ユーモラスな表情や立体デザインで楽しめる黒猫アイテムを発売

さらに、同時に「アサイー ベリー ゆず シトラス & ティー（アイス）」も発売。アサイーベリーベースの甘酸っぱさに、ブラックティーのまろやかな渋みを合わせることで、落ち着きのある奥行き深い味わいを楽しめるティービバレッジだ。カップの底には爽やかな香りのシトラス果肉を加え、飲むたびにシトラスのアクセントが広がる。価格は579円（テイクアウト）、590円（店内利用）でTallサイズのみ。