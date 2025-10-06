櫻坂46・村井優、初センターに抜擢！13thシングル『Unhappy birthday構文』新ビジュアル公開 | RBB TODAY

6日、櫻坂46の13thシングル「Unhappy birthday構文」の新ビジュアルが解禁された。
同作は10月29日に発売予定で、三期生の村井優が初センターを務める。レギュラー番組『そこ曲がったら、櫻坂？』（テレビ東京）内のインタビューで村井は「覚悟はあります。大好きな櫻坂46をもっと見てもらえるように、新しい櫻坂46の素敵なところをメンバー全員でお届けできたらと思います。」と力強く意気込みを語った。
13thシングル『Unhappy birthday構文』の新ビジュアルでは、光沢のある衣装を身にまとったメンバーがたたずむ中、堂々とした立ち姿を見せる村井の姿が印象的だ。また、新しい展開として今回の新ビジュアルの撮影風景を収めたティザー映像も公開となった。それぞれのメンバーの魅力が存分に伝わる映像に仕上がっている。
※Sakurazaka46 13th Single “Unhappy birthday構文” Artist Photo Teaser
櫻坂46・四期生が勢揃いの初表紙！オールブラック衣装でクールな存在感を放つ | RBB TODAY
櫻坂46四期生9人が初表紙を飾り、オールブラック衣装で覚悟と未来への意気込みを示す内容。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/09/24/237023.html続きを読む »
坂道グループ合同ライブ『新参者』が2年ぶりに開催！今年加入の乃木坂46 六期生＆日向坂46 五期生＆櫻坂46 四期生が出演 | RBB TODAY
坂道シリーズ3グループが11月にコラボ公演を開催し、全国109の映画館でライブビューイングとオンライン配信を行う。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/09/22/236882.html続きを読む »
4th YEAR ANNIVERSARY LIVE at ZOZO MARINE STADIUM (完全生産限定盤) (Blu-ray) - 櫻坂46 (特典なし)
￥10,300
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
￥10,300
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)