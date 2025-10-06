櫻坂46・村井優、初センターに抜擢！13thシングル『Unhappy birthday構文』新ビジュアル公開 | RBB TODAY

6日、櫻坂46の13thシングル「Unhappy birthday構文」の新ビジュアルが解禁された。

同作は10月29日に発売予定で、三期生の村井優が初センターを務める。レギュラー番組『そこ曲がったら、櫻坂？』（テレビ東京）内のインタビューで村井は「覚悟はあります。大好きな櫻坂46をもっと見てもらえるように、新しい櫻坂46の素敵なところをメンバー全員でお届けできたらと思います。」と力強く意気込みを語った。

13thシングル『Unhappy birthday構文』の新ビジュアルでは、光沢のある衣装を身にまとったメンバーがたたずむ中、堂々とした立ち姿を見せる村井の姿が印象的だ。また、新しい展開として今回の新ビジュアルの撮影風景を収めたティザー映像も公開となった。それぞれのメンバーの魅力が存分に伝わる映像に仕上がっている。

※Sakurazaka46 13th Single “Unhappy birthday構文” Artist Photo Teaser