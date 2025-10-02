日向坂46・片山紗希、真っ直ぐな視線の“美少女”ショットを公開！ | RBB TODAY

9月24日から、日向坂46がグループ公式サイトで新企画「五期生のぽかぽか写真館」を開始した。同企画では、毎日1人ずつ撮り下ろし写真が掲載される。2日には9人目として、埼玉県出身の片山紗希が登場した。

公開された写真では、白いブラウスに丸メガネを合わせた文学少女風の姿、クッションを頭に乗せてみせるお茶目な一面、屋外で花に囲まれながら本を見つめる幻想的なショットなど、一枚ごとに異なる魅力が切り取られている。

※日向坂46「五期生のぽかぽか写真館」片山紗希の撮り下ろし写真