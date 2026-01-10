『太陽を抱く月』美人女優、“18禁ウェブトゥーン”ヒロインに変身!?絵画のような美貌披露 | RBB TODAY

女優ハン・ガインが、絵画のような美貌を披露した。

1月8日、ハン・ガインのYouTubeチャンネルに「45歳アイドル、ハン・ガインがロマンスファンタジーのヒロインメイクを受けてみたら？」と題した動画が公開された。

【写真】「年に3回の流産…」ハン・ガインの壮絶告白

この日、ハン・ガインは、以前公開した「アイドルメイク」動画が大きな反響を呼んだことを受け、新たな企画を用意したと明かした。

ショートヘアにナチュラルな装いで登場した彼女は、「『アイドルメイク』の映像を見て、あまりにもボサボサな自分の姿に、できればメイクの過程はお見せしない方がいいと思った」と振り返りつつ、「でも、その時のメイクする姿を皆さんが気に入ってくださって、別のコンセプトでもやってみようという話になった。とりあえず、すっぴんで始めることをお詫びします」と語り、笑いを誘った。

メイクを担当したのは、サバイバル番組『ジャスト・メイクアップ』に出演したリウ。ハン・ガインは、2000年生まれのリウがすでにサロンを運営していることに感心しきりで、リウ自身のメイクについても「すごくきれい」と純粋に感嘆した。

（画像＝ハン・ガインYouTubeチャンネル）4枚目リウ（左）とハン・ガイン

ハン・ガインは「私がファンタジーロマンスが好きなのはご存じですよね。漫画のような雰囲気を、どうすれば現実で一番うまく表現できるのか考えた時に、この方が目に留まった」と、リウと共に作業することになった理由を語った。

リウは「送っていただいた参考資料は、普段よくご覧になるウェブトゥーンですか？タイトルを見て驚きました」と質問。ハン・ガインが選んだのは、ウェブ小説を原作とした『泣いてみろ、乞うてもいい』という18歳未満閲覧禁止の作品だった。深いストーリー性で知られ、多くのファンを持つ同作について、ハン・ガインは「本当にものすごく有名な作品。大ヒット作です」と強調した。

ピンク色が苦手だというハン・ガインだったが、リウの手にかかると、ピンクが華やかに映える顔立ちへと変身。リウは「髪にも花の装飾をしますし、その後チークも入れます。本当にお似合いです」と何度も称賛し、「ハン・ガインさんのように完成された美しさを持つ方をメイクする方が、かえって難しい。完璧な顔に、さらに完成度を加える作業だから」と語った。

褒め言葉に弱いハン・ガインは思わず悲鳴を上げ、制作陣からは「もっと可愛い表情をして」と半ば冗談交じりの声が飛び、現場を和ませた。

（画像＝ハン・ガインYouTubeチャンネル）ハン・ガイン

メイクを終え、衣装に着替えヘアピースを付けたハン・ガインは、まるで“花の女神”のような佇まいを披露。かすみ草で飾られたヘアスタイルは、彼女の結婚式当時を思い起こさせた。

制作陣は「前回の『アイドルメイク』の時、あまり可愛い表情をしていないと言われた」と再び“可愛くすること”を強調。ハン・ガインは「最大限かわいい顔はしている。それ以上やったら、ああああ」と大げさに嫌がり、笑いを誘った。

最後にハン・ガインは「なるべくしゃべらず、かわいい表情をしていなきゃいけない気がする」と冗談を言いながらも、「次もまた、どんなコンセプトでも提案してくれたらやってみます」と約束した。

（記事提供＝OSEN）

◇ハン・ガイン プロフィール

1982年2月2日生まれ。慶煕大学観光経営学科卒業。2002年のドラマ『太陽の誘惑』でデビュー。映画『マルチュク青春通り』でヒロインを務め、韓国の“初恋のアイコン”に。2005年に俳優のヨン・ジョンフンと電撃結婚。23歳で人妻になってしまったことに、男性ファンの多くが嘆き悲しんだが、映画『建築学概論』とドラマ『太陽を抱く月』の2作で大ヒットを記録。数字を出せる女優というイメージも定着した。大韓整形外科学会が一般人と医療従事者290人を対象にした「美しい顔立ち」アンケート調査で、「鼻が美しい女優」1位にも輝いたことも。

■【写真】ハン・ガイン「年に3回の流産、心崩れた」

■【写真】ハン・ガイン、夫との“ラブラブSHOT”

■「夫との不仲説？」女優ハン・ガインが11年間子供を産まなかったワケ