加藤茶＆綾菜夫妻と鈴木奈々、初競り“3500万円”の高級ウニを堪能！ | RBB TODAY

※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
加藤茶＆綾菜夫妻と鈴木奈々、初競り“3500万円”の高級ウニを堪能！

鈴木奈々、加藤茶、加藤綾菜（写真は加藤綾菜の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらってます
　9日、タレントの加藤綾菜が公式インスタグラムを更新。夫でお笑いタレントの加藤茶（加トちゃん）と親交の深い鈴木奈々とのスリーショットを公開し、初競り“3500万円”のウニを堪能したことを報告した。

　投稿されたのは中央にキャップと眼鏡姿の加藤茶、向かって左に黒のニットと眼鏡姿の加藤綾菜、右にグレーのニットを着た鈴木奈々が並ぶ一枚。加藤茶は「うに虎」と書かれた海苔が添えられた山盛りのウニ丼を両手で持ち、穏やかな笑みを浮かべている。加藤はピースサインを頬に添え、鈴木も顔を寄せて笑顔を見せており、仲の良さが伝わる。

　また、提供されたウニ丼のアップを掲載。鮮やかなオレンジ色のウニがシャリの上にたっぷりと乗り、金継ぎのような装飾が施された器に盛り付けられている。投稿で加藤綾菜は、「加トちゃんと鈴木奈々ちゃんと『うに虎』で新年会」と報告。「加トちゃんの健康と長寿を祈ったゲン担ぎで、社長さんからなんと雲丹丼をプレゼントしていただきました!!!」とサプライズを明かし、さらに「もう見た目からふわふわツヤツヤ！」「う～美味しいクリーミー」と絶賛した。

　また、このウニ丼について「縁起物の初競りで3500万で競り落とされた雲丹を使った特別な一杯」だと説明。最後は「みんなで美味しくいただきました！今年も良い一年になりますように」と結んでいる。

　コメント欄には、「美味しそうなウニですね！綾菜さんや加トちゃんにとって今年も良い年になりますように」「立派な雲丹やな～カトちゃん長生き出来るね」「綾菜ちゃん、加トちゃん、奈々ちゃん楽しそう」などの声が寄せられている。


《平木昌宏》

