 デビュー7ヶ月の新人・髙野真央、少年誌初表紙に挑戦！ビキニ姿でGカップバスト披露 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ グラビア 記事

デビュー7ヶ月の新人・髙野真央、少年誌初表紙に挑戦！ビキニ姿でGカップバスト披露

エンタメ グラビア
注目記事
『週刊少年チャンピオン』44号（C）秋田書店
  • 『週刊少年チャンピオン』44号（C）秋田書店
  • 『週刊少年チャンピオン』44号（C）秋田書店
  • 表紙『週刊少年チャンピオン』44号（C）秋田書店
  • 『週刊少年チャンピオン』44号（C）秋田書店

　2日に発売された『週刊少年チャンピオン』44号（秋田書店）の表紙と巻頭グラビアに、髙野真央が登場する。今年3月に芸能界デビューしたばかりの高野真央にとって、週刊少年チャンピオン初登場かつ少年誌初表紙となる。

表紙『週刊少年チャンピオン』44号（C）秋田書店

　同作では、チューブトップ水着に身を包んでプールで弾ける笑顔を見せる姿から、ブラックのビキニで大人っぽい微笑みを見せる姿まで、様々な表情と衣装を披露している。なお、今号には特典として「両面BIGポスター付録」と、「限定QUOカード応募者全員サービス企画」も付いてくる。

『週刊少年チャンピオン』44号（C）秋田書店
『週刊少年チャンピオン』44号（C）秋田書店

　髙野は「ヒラヒラがついた衣装や初めて着た黒の水着がお気に入りです！プールではたくさん泳ぎました（笑）。いろいろな表情が見られると思います♡」とコメントしている。


本郷柚巴、榎原依那ら4名が“夢の共演”！圧巻の水着姿で『FRIDAY』表紙を飾る | RBB TODAY
画像
本郷柚巴、榎原依那など4人が『FRIDAY』表紙と巻頭に登場、水着姿や多彩な写真が沖縄ロケで撮影された。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/08/07/234605.html続きを読む »

榎原依那、青空の下で超王道グラビア！ 『週チャン』初登場 | RBB TODAY
画像
10日発売の『週刊少年チャンピオン』19号（秋田書店）に、榎原依那さんが登場。表紙&巻頭ページを飾った。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/04/10/227917.html続きを読む »

週刊少年チャンピオン2025年44号 [雑誌]
￥370
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場

高野真央『週プレ プラス！』アザーカット集「ガチ恋不可避～prologue～」 (週プレ PHOTO BOOK)
￥1,100
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《アルファ村上》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

グラビア

トップトピックス

エンタメトピックス

ピックアップ

page top