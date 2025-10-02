デビュー7ヶ月の新人・髙野真央、少年誌初表紙に挑戦！ビキニ姿でGカップバスト披露 | RBB TODAY

2日に発売された『週刊少年チャンピオン』44号（秋田書店）の表紙と巻頭グラビアに、髙野真央が登場する。今年3月に芸能界デビューしたばかりの高野真央にとって、週刊少年チャンピオン初登場かつ少年誌初表紙となる。

表紙『週刊少年チャンピオン』44号（C）秋田書店

同作では、チューブトップ水着に身を包んでプールで弾ける笑顔を見せる姿から、ブラックのビキニで大人っぽい微笑みを見せる姿まで、様々な表情と衣装を披露している。なお、今号には特典として「両面BIGポスター付録」と、「限定QUOカード応募者全員サービス企画」も付いてくる。

『週刊少年チャンピオン』44号（C）秋田書店

『週刊少年チャンピオン』44号（C）秋田書店

髙野は「ヒラヒラがついた衣装や初めて着た黒の水着がお気に入りです！プールではたくさん泳ぎました（笑）。いろいろな表情が見られると思います♡」とコメントしている。