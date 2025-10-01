日向坂46・高井俐香、透明感あふれるワンピース姿！爽やかな撮り下ろしカットが公開 | RBB TODAY

日向坂46、五期生の8人目となるメンバー「高井俐香」発表！ 特技の乗馬を披露 | RBB TODAY
日向坂46の8人目となる五期生メンバー「高井俐香」が発表された。
9月24日から、日向坂46がグループ公式サイトで新企画「五期生のぽかぽか写真館」を開始した。同企画では、毎日1人ずつ撮り下ろし写真が掲載される。10月1日には8人目として、兵庫県出身の高井俐香が登場した。
公開された写真で高井は、清楚感あふれる純白のワンピース姿を披露。麦わら帽子をかぶり、大きなシャボン玉を作って無邪気にはしゃぐ様子や、緑豊かな自然の中で見せるリラックスした表情などが収められている。
※日向坂46「五期生のぽかぽか写真館」高井俐香の撮り下ろし写真
