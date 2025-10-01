日向坂46・高井俐香、透明感あふれるワンピース姿！爽やかな撮り下ろしカットが公開 | RBB TODAY

9月24日から、日向坂46がグループ公式サイトで新企画「五期生のぽかぽか写真館」を開始した。同企画では、毎日1人ずつ撮り下ろし写真が掲載される。10月1日には8人目として、兵庫県出身の高井俐香が登場した。

公開された写真で高井は、清楚感あふれる純白のワンピース姿を披露。麦わら帽子をかぶり、大きなシャボン玉を作って無邪気にはしゃぐ様子や、緑豊かな自然の中で見せるリラックスした表情などが収められている。

※日向坂46「五期生のぽかぽか写真館」高井俐香の撮り下ろし写真