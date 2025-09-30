レースクイーン・蒼山怜がグラビア初挑戦！174cm×Hカップの美プロポーションを披露 | RBB TODAY

30日発売の『週刊FLASH』最新号（光文社）で、レースクイーンやラウンドガールとして活動する蒼山怜が初グラビアを披露した。

蒼山 怜(C)光文社/週刊FLASH 写真◎友野 雄

蒼山は千葉県出身。2021年には「プロフェッショナル修斗」のラウンドガールとして出演し注目を集めた。今回がグラビア初挑戦で、身長174cm、Hカップのバストという圧巻のプロポーションを見せている。

公開カットは2枚。1枚目は、晴天の屋上でメタリックに輝くゴールドの水着をまとい、カメラにまっすぐ視線を送るショット。初挑戦とは思えない堂々としたポージングと、鍛え上げたスタイルが目を引く。もう1枚は、和室の柔らかな光の中で純白のレースランジェリーをまとったカット。ベッドの上で見せる穏やかな微笑みが、親密な空気感を演出している。インタビューでは、グラビアに挑むにあたっての決意について語っている。