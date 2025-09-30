 レースクイーン・蒼山怜がグラビア初挑戦！174cm×Hカップの美プロポーションを披露 | RBB TODAY
レースクイーン・蒼山怜がグラビア初挑戦！174cm×Hカップの美プロポーションを披露

　30日発売の『週刊FLASH』最新号（光文社）で、レースクイーンやラウンドガールとして活動する蒼山怜が初グラビアを披露した。

　蒼山は千葉県出身。2021年には「プロフェッショナル修斗」のラウンドガールとして出演し注目を集めた。今回がグラビア初挑戦で、身長174cm、Hカップのバストという圧巻のプロポーションを見せている。

　公開カットは2枚。1枚目は、晴天の屋上でメタリックに輝くゴールドの水着をまとい、カメラにまっすぐ視線を送るショット。初挑戦とは思えない堂々としたポージングと、鍛え上げたスタイルが目を引く。もう1枚は、和室の柔らかな光の中で純白のレースランジェリーをまとったカット。ベッドの上で見せる穏やかな微笑みが、親密な空気感を演出している。インタビューでは、グラビアに挑むにあたっての決意について語っている。


FLASHデジタル写真集　蒼山怜　The perfect woman
￥1,650
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場

週刊FLASH（フラッシュ） 2025年10月14日号（1789号） [雑誌]
￥550
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《アルファ村上》

