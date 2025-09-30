 日向坂46・坂井新奈、“おうちデート”風のショットを公開 | RBB TODAY
日向坂46・坂井新奈、“おうちデート”風のショットを公開

坂井新奈
　24日から、日向坂46がグループ公式サイトで新企画「五期生のぽかぽか写真館」を開始した。同企画では、毎日1人ずつ撮り下ろし写真が掲載される。30日には7人目として、神奈川県出身の坂井新奈が登場した。

　坂井はルームウェアでリラックスした表情を見せ、ぬいぐるみを抱きしめたり頭に乗せたりするなど、“おうちデート”風の可愛らしいショットを披露した。

《アルファ村上》

