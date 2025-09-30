吉永小百合の時を超える“美しさ”を収録！故・篠山紀信さん撮影の記念写真集が発売決定 | RBB TODAY

世界文化社は創立80周年記念企画として、女優・吉永小百合の写真集『吉永小百合』を11月27日に発売する。

『吉永小百合』（世界文化社）／篠山紀信 撮影

同作は、故・篠山紀信さんが生前に撮影した詩情あふれるポートレートと、吉永の映画出演作124本から厳選された印象的なスチール写真で構成される。

発売を記念し、紀伊國屋書店新宿本店では10月1日より、映画『てっぺんの向こうにあなたがいる』とのコラボキャンペーンを実施。写真集の購入者を対象に、先着50名限定でサイン本を販売するほか、映画パンフレット（12P）をプレゼント。さらに抽選で20名に映画オリジナルトートバッグが当たる。サイン本は数量限定で、なくなり次第終了となる（電話予約も可）。また、同店では写真集のパネル展も同時に開催される。