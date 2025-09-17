 双子妊娠の中川翔子、いよいよ入院！父の命日と重なり「守られてるって思うことにします」 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ その他 記事

双子妊娠の中川翔子、いよいよ入院！父の命日と重なり「守られてるって思うことにします」

エンタメ その他
注目記事
中川翔子【撮影：浜瀬将樹】
  • 中川翔子【撮影：浜瀬将樹】

双子妊娠の中川翔子、34週突入！多数の経験者コメントに「全ての方を尊敬します！」 | RBB TODAY
画像
中川翔子は双子の男の子を妊娠中と報告し、性別や名前の決定に悩みつつ、感謝と期待を表明している。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/09/08/236250.html続きを読む »

中川翔子、“しょこたん流”ディズニーリゾートの楽しみ方を一挙公開！ガイドブックが10月17日発売 | RBB TODAY
画像
中川翔子が愛情たっぷりに東京ディズニーを紹介するガイド本を発売し、魅力やおすすめを詳しく解説している。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/09/09/236280.html続きを読む »

　9月17日、双子妊娠中の中川翔子が自身のインスタグラムを更新。妊娠35週目にして、出産前の入院期間に入ることを明かした。

　2023年4月に一般男性との結婚を発表し、現在は双子を妊娠している中川。この日、中川は自撮り風の自身の写真とともに「ひゃああああついに入院になってしまった！
双子35wすぎまで入院しないでいられただけありがたかったのだけど！いよいよなんだなー！産むまでこのまま入院みたいです！ひええ」と入院を報告した。

　この日は中川にとって、父・中川勝彦さんの31回目の命日でもあった。中川は「不安だけど父の命日の日に入院となったのも守られてるって思うことにします　家でなにかあったら怖いしそろそろ限界だったしね」と胸中を明かした。双子の状況については「双子たち　今　2478と2449　ふたりで5キロ近くまで育ってくれてげんきです」と説明し、「出来るだけ頑張って37週めざしたいなぁ　病院で世界陸上を見ます　がんばるぞー！いよいよだー！」と出産に向けて意気込みを述べた。

　中川の投稿に、ネット上では「間違いなく守られてます　いよいよですね」「双子ちゃんに会えるの楽しみだね！」「もう秒読みですね～　安産でありますように」「しょこたん、双子くん、もう少しだからね！」「もう少しでベビーちゃんに会えますね！」などの声が寄せられている。

※中川翔子の入院報告（中川翔子のインスタグラムより）


ACROSS THE WORLD (通常盤) - 中川翔子
￥1,075
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
超! しょこたん☆べすと――(°∀°)――!! (通常盤) - 中川翔子
￥2,622
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
「死ぬんじゃねーぞ!!」 いじめられている君はゼッタイ悪くない
￥1,100
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《平木昌宏》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

中川翔子

エンタメトピックス

トップトピックス

ピックアップ

page top