双子妊娠の中川翔子、いよいよ入院！父の命日と重なり「守られてるって思うことにします」 | RBB TODAY

9月17日、双子妊娠中の中川翔子が自身のインスタグラムを更新。妊娠35週目にして、出産前の入院期間に入ることを明かした。

2023年4月に一般男性との結婚を発表し、現在は双子を妊娠している中川。この日、中川は自撮り風の自身の写真とともに「ひゃああああついに入院になってしまった！

双子35wすぎまで入院しないでいられただけありがたかったのだけど！いよいよなんだなー！産むまでこのまま入院みたいです！ひええ」と入院を報告した。

この日は中川にとって、父・中川勝彦さんの31回目の命日でもあった。中川は「不安だけど父の命日の日に入院となったのも守られてるって思うことにします 家でなにかあったら怖いしそろそろ限界だったしね」と胸中を明かした。双子の状況については「双子たち 今 2478と2449 ふたりで5キロ近くまで育ってくれてげんきです」と説明し、「出来るだけ頑張って37週めざしたいなぁ 病院で世界陸上を見ます がんばるぞー！いよいよだー！」と出産に向けて意気込みを述べた。

中川の投稿に、ネット上では「間違いなく守られてます いよいよですね」「双子ちゃんに会えるの楽しみだね！」「もう秒読みですね～ 安産でありますように」「しょこたん、双子くん、もう少しだからね！」「もう少しでベビーちゃんに会えますね！」などの声が寄せられている。

※中川翔子の入院報告（中川翔子のインスタグラムより）