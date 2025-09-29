 CoCo壱番屋、オマール海老たっぷりの「THE海老カレー」が10月1日より限定販売！ | RBB TODAY
CoCo壱番屋、オマール海老たっぷりの「THE海老カレー」が10月1日より限定販売！

　カレーハウスCoCo壱番屋は10月1日から、数量限定の「THE海老カレー」と店舗・数量限定の「豚玉あんかけカレーうどん」の販売を開始する。

数量限定の「THE海老カレー」と店舗・数量限定の「豚玉あんかけカレーうどん」

　「THE海老カレー」は2023年10月に期間限定で発売し反響を呼んだ商品。オマール海老のうまみがたっぷり溶け込んだ濃厚なカレーソースに、生クリームでまろやかさとコク、トマトでほのかな酸味が加えられている。具材にはサイズが大きめで食べ応えのある赤エビを合わせた。さらに、海老の量が倍になる「海老増し」も用意されている。

THE海老カレー

　「豚玉あんかけカレーうどん」は涼しくなるこれからの季節にぴったりの、熱々&とろとろのあんかけカレーうどん。焼津産花かつおと利尻昆布の一番だしを利かせたやさしい味わいのたまごあんに、やわらかな豚角煮を加え、カレーうどんの上にたっぷりとかけた満足感あふれる一杯となっている。

豚玉あんかけカレーうどん
「豚玉あんかけカレーうどん」店内飲食　1,090円／テイクアウト　1,144円

　「THE海老カレー」の価格は店内飲食1,140円、テイクアウト1,194円。海老増しの場合は店内飲食1,520円、テイクアウト1,574円。全国のカレーハウスCoCo壱番屋で販売する。「豚玉あんかけカレーうどん」の価格は店内飲食1,090円、テイクアウト1,144円。全国約800店舗のカレーハウスCoCo壱番屋のうち、「カレーうどん」取り扱い店舗にて販売する。いずれの商品も10月1日から販売開始し、なくなり次第終了となる。


《村上弥生》

