山田かな、色っぽランジェリー姿でグラマラスボディあらわに！ | RBB TODAY

山田かな、妄想デート撮でインターン生に!? 芸人・大島育宙のシナリオを“大胆不敵”に表現 | RBB TODAY
28日発売の『週刊SPA！』最新号（扶桑社）に、山田かなが登場。大人気シュチュエーショングラビア「このあと、どうする？」に挑戦した。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/04/28/228968.html続きを読む »
現役リケジョ大学生・山田かな、色気全開のランジェリーショット！ | RBB TODAY
元会社員の現役理系女子大生で、グラビアアイドルの山田かなが13日、Twitter（ツイッター）を更新。セクシーなランジェリーカットを公開した。
https://www.rbbtoday.com/article/2022/04/15/197735.html?from=image-page-title続きを読む »
19日に発売された山田かなのデジタル写真集「彼女の秘密』（扶桑社）より、発売を記念した誌面カットが26日に公開された。
山田は千葉県生まれの29歳。会社員などを経た後、2021年9月にグラビアデビュー。当時、芸能活動と並行して現役で大学にも通い始めたことが話題になった。現在は、グラビアのみならず、バラエティや映画出演など幅広く活躍している。
大人気妄想グラビア撮「このあと、どうする？」で紹介出来なかった厳選カットを多数収録した同作では、飲み会からの、ホテルに移動して艶やかな一夜を過ごす様子を描いていく。オフィスカジュアルの衣服を脱ぎ捨てながら、女性らしい美しいボディラインやヒップが露わになっていく。翌朝起きた時に見せた、彼シャツ姿ではにかむ姿は、思わずドキッとしてしまう可愛さと大人っぽさが同居するショットとなっている。