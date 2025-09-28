山田かな、色っぽランジェリー姿でグラマラスボディあらわに！ | RBB TODAY

19日に発売された山田かなのデジタル写真集「彼女の秘密』（扶桑社）より、発売を記念した誌面カットが26日に公開された。

撮影:山口京和 ヘアメイク:浦谷すずな(JULLY) スタイリング:菅原恵

山田は千葉県生まれの29歳。会社員などを経た後、2021年9月にグラビアデビュー。当時、芸能活動と並行して現役で大学にも通い始めたことが話題になった。現在は、グラビアのみならず、バラエティや映画出演など幅広く活躍している。

大人気妄想グラビア撮「このあと、どうする？」で紹介出来なかった厳選カットを多数収録した同作では、飲み会からの、ホテルに移動して艶やかな一夜を過ごす様子を描いていく。オフィスカジュアルの衣服を脱ぎ捨てながら、女性らしい美しいボディラインやヒップが露わになっていく。翌朝起きた時に見せた、彼シャツ姿ではにかむ姿は、思わずドキッとしてしまう可愛さと大人っぽさが同居するショットとなっている。