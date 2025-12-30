i-dle・ミンニ、“美ボディ”あらわな大胆スイムウェア姿にドキッ「布面積が…」「眩しすぎる」【PHOTO】 | RBB TODAY

i-dleのミンニが、眩しいスイムウェア姿を披露した。

ミンニは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を公開した。

公開された写真には、綺麗な海が広がるリゾート地でポーズを取るミンニの姿が収められている。スイムウェアからは引き締まった“美ボディ”が際立ち、視線を奪った。

サングラスとホワイトのバケットハットを身に着け微笑むナチュラルな表情も印象的で、健康的な魅力を放っている。

投稿を見たファンからは「美しい…」「完璧プロポーション」「眩しすぎる」「布面積が…」などのコメントが寄せられている。

（写真＝ミンニInstagram）

なお、ミンニが所属するi-dleは、来年2月21日・22日のソウル・KSPO DOME公演を皮切りに、4度目となるワールドツアー「2026 i-dle WORLD TOUR[Syncopation]」をスタートし、世界中のファンと交流を続ける予定だ。

◇ミンニ プロフィール

1997年10月23日生まれ。タイ・バンコク出身。本名はニチャ・ヨンタララク。ガールズグループ(G)I-DLE（現i-dle）のタイ人メンバーで、グループ内でメインボーカルを担当。2015年、自身の通うボーカル＆ダンススクールで行われたCUBEエンターテインメントのオーディションで合格し、韓国語をまったく話せない状態で渡韓。3年半にわたり練習生として過ごし、デビューまでにネイティブレベルの韓国語を習得。2018年5月に(G)I-DLEのメンバーとしてデビューした。神秘的なビジュアルとは裏腹に愛嬌があり、涙もろい。

