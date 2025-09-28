有村架純、プラダのファッションショーに出席！イタリア・ミラノでのカットが話題 | RBB TODAY

有村架純が、イタリア・ミラノで開催されたPradaの2026年春夏コレクションのファションショーに出席した。
自身もインスタグラムでショーの様子や現場でのカットを公開し、「ビビットなオレンジを基調とした舞台にシンプルで優しい色のお洋服たちが相反して融合していて、PRADAらしさを感じるショーでした」と感想を述べている。
現地で撮影されたカットはファッション誌でも公開されているが、現地でカメラマンが撮影したカットはすらりと伸びたタイツ姿が印象的でファンの注目を集めている。
