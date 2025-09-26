声優・伊達さゆり、キュートなカンフーポーズの先行カットが公開！2nd写真集タイトルが『シルエット』に決定 | RBB TODAY

11月6日に発売される声優・伊達さゆりの『2nd写真集』（KADOKAWA）のカバーとタイトルが決定した。

伊達さゆり2nd写真集『シルエット』【撮影／藤原宏】（C）KADOKAWA

香港・マカオが舞台となった同作のタイトルは『シルエット』に決定。伊達本人が「撮影中、私のことを応援してくださる皆さんのことを思い浮かべて、いろんなことを考えながらこの写真集を作りました」という理由から名付けたという。

伊達さゆり2nd写真集『シルエット』【撮影／藤原宏】（C）KADOKAWA

さらに公開された写真集の表紙は、渡航初日のマカオにて最初のロケーションで撮影した一枚。初めて訪れる異国の地に心躍る、伊達さゆりの晴れやかな笑顔が印象的だ。さらに香港で撮影したキュートなカンフーポーズの先行カットも公開された。

伊達さゆり2nd写真集『シルエット』【撮影／藤原宏】（C）KADOKAWA

伊達さゆり2nd写真集『シルエット』【撮影／藤原宏】（C）KADOKAWA

今年12月に迎えるデビュー5周年＋2nd写真集の発売を記念して、全国5か所（東京/大阪/名古屋/仙台/北海道）・5会場にて、2nd写真集の購入者イベントが開催される。