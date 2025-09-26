声優・伊達さゆり、キュートなカンフーポーズの先行カットが公開！2nd写真集タイトルが『シルエット』に決定 | RBB TODAY

声優・伊達さゆり、約3年ぶりの写真集が発売決定！異国の地でアンニュイな表情を見せる | RBB TODAY
声優伊達さゆりの約3年ぶりの写真集は香港・マカオでのエモーショナルな撮影を収録し、感謝と愛を込めて発売される。
声優・伊達さゆり、彼女感あふれる等身大ショット！ 日めくりカレンダーとデジタル写真集を発売 | RBB TODAY
声優・伊達さゆりの日めくりカレンダーが、12月13日にKADOKAWAより発売された。
11月6日に発売される声優・伊達さゆりの『2nd写真集』（KADOKAWA）のカバーとタイトルが決定した。
香港・マカオが舞台となった同作のタイトルは『シルエット』に決定。伊達本人が「撮影中、私のことを応援してくださる皆さんのことを思い浮かべて、いろんなことを考えながらこの写真集を作りました」という理由から名付けたという。
さらに公開された写真集の表紙は、渡航初日のマカオにて最初のロケーションで撮影した一枚。初めて訪れる異国の地に心躍る、伊達さゆりの晴れやかな笑顔が印象的だ。さらに香港で撮影したキュートなカンフーポーズの先行カットも公開された。
今年12月に迎えるデビュー5周年＋2nd写真集の発売を記念して、全国5か所（東京/大阪/名古屋/仙台/北海道）・5会場にて、2nd写真集の購入者イベントが開催される。