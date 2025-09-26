「大満足な1冊ができました」頓知気さきな、セクシーカットをSNSに公開！ | RBB TODAY

25日、光文社から頓知気さきなの公式フォトスタイルブック『また明日！』が発売された。発売に合わせて、同作の公式Xアカウントが収録カットの一枚を投稿し、セクシーなランジェリーショットを公開した。

同作は83ページに及ぶ撮り下ろしグラビア編と、26ページにわたる読み物編で構成されるフォトスタイルブック。築100年の別荘やレトロな温泉街など、昭和にタイムスリップしたような情景の中で撮影が行われた。公開されたショットは、窓辺に置かれた籐製のリクライニングチェアに、柔らかな陽光が差し込む中、ランジェリー姿の頓知気がゆったりと身を預ける姿を捉えた一枚だ。

発売日を迎えた頓知気は、「ついに本日発売」と喜びを伝え、「頓知気さきな1stフォトスタイルブック『また明日！』大満足な1冊ができました！たくさんの方に読んで欲しいです」と、自身も絶賛する仕上がりであることを明かした。この投稿には、1000件以上の「いいね！」が付くなどの反響が寄せられている。

※頓知気さきなフォトスタイルブック『また明日！』からのセクシーショット