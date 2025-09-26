 「大満足な1冊ができました」頓知気さきな、セクシーカットをSNSに公開！ | RBB TODAY
「大満足な1冊ができました」頓知気さきな、セクシーカットをSNSに公開！

頓知気さきなフォトスタイルブック『また明日！』通常版カバー(bis編集部編/光文社刊/撮影・松岡一哲)
頓知気さきなの初フォトブック「また明日！」が9月25日に発売。熱海や温泉をテーマに多彩な表紙と内容で、特別な自然体写真やインタビューを収録。
頓知気さきなの昭和レトロ温泉旅や素顔を収めたフォトスタイルブックが発売され、大人の魅力と美少女感を楽しめる内容。
　25日、光文社から頓知気さきなの公式フォトスタイルブック『また明日！』が発売された。発売に合わせて、同作の公式Xアカウントが収録カットの一枚を投稿し、セクシーなランジェリーショットを公開した。

　同作は83ページに及ぶ撮り下ろしグラビア編と、26ページにわたる読み物編で構成されるフォトスタイルブック。築100年の別荘やレトロな温泉街など、昭和にタイムスリップしたような情景の中で撮影が行われた。公開されたショットは、窓辺に置かれた籐製のリクライニングチェアに、柔らかな陽光が差し込む中、ランジェリー姿の頓知気がゆったりと身を預ける姿を捉えた一枚だ。

　発売日を迎えた頓知気は、「ついに本日発売」と喜びを伝え、「頓知気さきな1stフォトスタイルブック『また明日！』大満足な1冊ができました！たくさんの方に読んで欲しいです」と、自身も絶賛する仕上がりであることを明かした。この投稿には、1000件以上の「いいね！」が付くなどの反響が寄せられている。

《平木昌宏》

