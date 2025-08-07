頓知気さきな、“本気のすっぴん”から“大人の表情”まで！初フォトスタイルブックの表紙が公開 | RBB TODAY

9月25日に光文社より発売される頓知気さきな初フォトスタイルブックのタイトルが『また明日！』に決定した。あわせて、通常版カバーのほかに、セブンネットショッピング限定版カバー、楽天ブックス限定版カバーの3種類の表紙が公開された。

頓知気さきなフォトスタイルブック『また明日！』（C）光文社 撮影・松岡一哲

通常版カバーは、熱海ロケ2日目の朝に撮影された寝起きショット。頓知気は「本気のすっぴんです。髪の毛もセットしてないし、メイクもしてない、本当に寝起きみたいな感じで撮影したんですが、実は撮影の前にメイクさんとか女子チームでラジオ体操をしたので、目は意外とパッチリしています（笑）。運動してすごく気持ちのいい朝でした」とコメントした。

セブンネットショッピング限定版カバーは、夜のホテルの部屋で撮影したインナーを脱いでいるショット。頓知気は。「この撮影では、大人な表情で決めているめっちゃいい写真もたくさんあるんですけど、表紙に選んだのは、照れ隠しでちょっとチョケてるほうの私です（笑）」と語った。

頓知気さきなフォトスタイルブック『また明日！』セブンネットショッピング限定版カバー（C）光文社 撮影・松岡一哲

楽天ブックス限定版カバーは、熱海ロケ初日に訪れた古民家で撮影したショット。頓知気は「強い日差しの中で撮ったんですが、影の出方がすごくきれいで、ちょっと眩しそうな表情が“大人っぽさ”と“可愛さ”の両面を醸し出していると、撮影チームにも大好評な1 枚です。自分でもあまり見たことのない表情だなと思います」とコメントした。

頓知気さきなフォトスタイルブック『また明日！』楽天ブックス限定版カバー（C）光文社 撮影・松岡一哲

タイトルについて頓知気は「『また明日！』って、すごく好きな言葉なんです。子供のころは、毎日言っていた気がするけど、大人になると同じ人と毎日会う機会が少なくなって、"明日また会える"ことがこんなにもありがたいんだってこの歳になって思うんです。だからこそ、明日会える人には、『また明日！』って絶対言いたくて。このスタイルブックも、特別なものというよりは、本を通して“毎日会える”ような存在になれたらいいなと。本を閉じるときに、『また明日！』って、また読み返したくなるような一冊になれたらうれしいです」と語った。

頓知気さきなフォトスタイルブック『また明日！』（C）光文社 撮影・松岡一哲

また、同作は83ページに及ぶ撮り下ろしグラビア編と、26ページにわたる読み物編で構成される。グラビア編は1泊2日の熱海ひとり旅を、フォトグラファー・松岡一哲が撮影。築100年の別荘やレトロな温泉街など、昭和にタイムスリップしたような情景の中で撮影が行われた。

さらに、熱海港からフェリーで30分ほどの初島では、紺碧の海や大自然を堪能する素顔の彼女も収録。温泉での水着姿では“天性の美少女感”を、ホテルの一室でのランジェリーカットでは“25歳の大人の表情”を披露している。読み物編では、素顔に迫るロングインタビューに加え、"色"にこだわる彼女が、さまざまな色の組み合わせをテーマに綴ったポエム企画や、100問100答なども収録されている。