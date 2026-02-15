元祖“韓流四天王”の夫ウォンビンを撮影現場で発見!?女優イ・ナヨン、タジタジな様子が話題 | RBB TODAY

女優イ・ナヨンが、“韓流四天王”の1人として知られる夫で俳優のウォンビンの等身大パネルを見て、照れくさそうな反応を見せ、話題になった。

2月15日、YouTubeチャンネル「ペク・ウナのやり取り」には、「惚れたの、イ・ナヨン？ 実は面白いイ・ナヨンfeat.ウォンビン」というタイトルの動画が公開された。

【写真】ウォンビン♡イ・ナヨン、“知られざる”恋人時代

この日、スタジオに慎重に登場したイ・ナヨンは、夫ウォンビンのパネルを発見して、立ち止まった。

このブランドが動画の広告を担当していたため、ウォンビンの等身大パネルがスタジオに設置されていたのだ。評論家のペク・ウナが、「ご主人が先にいらっしゃっていた」と茶目っ気たっぷりに話すと、イ・ナヨンは頭を下げて「こんにちは」と挨拶した後、素早くその場を離れて、笑いを誘った。

（写真＝YouTubeチャンネル「ペク・ウナのやり取り」）

1枚目：イ・ナヨン、2枚目：ウォンビン

イ・ナヨンは、ENAドラマ『Honor：彼女たちの法廷』（原題）で3年ぶりに復帰した。同作は、巨大なスキャンダルに立ち向かう3人の女性弁護士の“ミステリー追跡劇”で、女優チョン・ウンチェ、イ・チョンアと共演中だ。

イ・ナヨンは、キャスティングについて「意外性のある組み合わせで、より良かった」として、「最初は慎重になっていたが、撮影が進むにつれて、本当に20年来の友人のように気楽な関係になった」と伝えた。

なお、イ・ナヨンとウォンビンは2015年に結婚し、息子がいる。

◇イ・ナヨン プロフィール

1979年2月22日生まれ。1998年にデビュー。代表作にドラマ『勝手にしやがれ』『ロマンスは別冊付録』『パク・ハギョンの旅行記』、映画『小さな恋のステップ』『ビューティフルデイズ』など。2011年に同じ所属事務所の俳優ウォンビンと出会い、2013年に2人の熱愛説が伝えられた。その後、2人は2015年5月に結婚。イ・ナヨンは結婚から7カ月後に男児を出産した。

■【写真】イ・ナヨン♡ウォンビン夫婦の2SHOTが10年ぶりに公開

■ウォンビン、なぜ俳優業は16年目の沈黙？

■【写真】イ・ナヨン、3年ぶりの復帰に対するウォンビンの反応は？