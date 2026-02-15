父は元巨人投手 韓国インフルエンサー、整形手術後の腫れた顔を赤裸々に公開 | RBB TODAY

女優チェ・ジンシルさんの娘でインフルエンサーのチェ・ジュンヒが、目の整形手術後の経過と回復の様子を包み隠さず公開した。

去る2月14日、チェ・ジュンヒは自身のYouTubeチャンネルを通じて、「目元＆目の下、綺麗になりたい？（1度きりの人生、最高のバージョンで生きていきたい…）」というタイトルの動画を公開した。

【写真】「整形怪物」と言われたチェ・ジュンヒ

動画には、病院を訪問した姿から手術直後の状態、腫れをケアする様子まで、すべての過程が収められている。

彼女が受けた手術は、目の下の脂肪再配置と切開。手術直後にカメラの前に立った彼女は、目がパンパンに腫れた状態だった。

彼女は、「2日目なので、腫れが1番ひどい。全身性エリテマトーデスで1番つらかったときの目みたいだ」と吐露し、苦しかった時期を思い出した。

帰宅後は、すぐさま氷冷パックで目元を冷やした。チェ・ジュンヒは、「冷やすのは、術後3日以内に集中して終わらせなければならない。その後は温熱パックに切り替えるのが理想的」と、彼女ならではのケアの秘訣を共有した。

（写真＝YouTubeチャンネル「ジュンヒ」）チェ・ジュンヒ

時間が経つにつれて、腫れが徐々に引き、彼女は「目元がより優しく見えて、すっきりした」と満足感を表した。

しかし、手術の11日後にある上海でのイベントのための出国は、負担が大きかった。抜糸をしてから間もない状態だったが、彼女は「金浦（キンポ）空港から撮影があるかもしれない」と、3時からメイクに励んだ。

上海のイベント会場に到着したチェ・ジュンヒは、「綺麗な方が多すぎて自信をなくした。1番不細工なときに美女たちと一緒にいたので、悲しかった」と率直な心境を打ち明けた。

なお、チェ・ジュンヒは、国民的女優として活躍したチェ・ジンシルさんの娘であり、父は読売ジャイアンツでもプレーした元プロ野球選手のチョ・ソンミンさんである。現在、インフルエンサーとして活動している。

◇チェ・ジュンヒ プロフィール

2003年3月1日生まれ。インフルエンサー。母は韓国の国民的女優だったチェ・ジンシルさんで、父は読売ジャイアンツでもプレーしたプロ野球選手チョ・ソンミンさん。両親は2000年に結婚したが、2004年に離婚。その後、母は2008年に、父は2013年に突然この世を去っている。いずれも享年39歳。2022年2月にY-BLOOMエンターテインメントと専属契約を結び、母と同じく女優として活動すると伝えられたが、同年5月に契約解除となった。

