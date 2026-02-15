1時間以上続く出血…“大胆濡れ場”で話題になった韓国女優、繰り返された深刻な鼻血を公開 | RBB TODAY

女優チャ・ジュヨンが、過去に深刻だった繰り返される鼻血の症状を公開した。

2月15日、チャ・ジュヨンは自身のSNSに「5年前」という言葉とともに、数枚の写真と動画を投稿した。

【画像】チャ・ジュヨンの大胆“濡れ場”

公開された動画には、アスファルトの上に大量の血が垂れている様子が収められている。彼女は、「ああ、鼻血が止まらない。また始まった」という文章を添え、1時間以上出血が続いていた当時の状況を伝えた。

続く写真では、点滴を打っている姿も公開された。彼女は、「目を覚ますと…しっかり治って、もうこんなことが起きないようにしてください。お願い！！」と綴り、切実な願いを伝えた。

（写真右：チャ・ジュヨンInstagram）

先立って、1月にチャ・ジュヨンは健康上の理由で活動を一時中断した。所属事務所GHOSTスタジオは、公式コメントを通じて、「長い間繰り返し続いた鼻血の症状により、精密検査と治療を受けてきた」として、「医療スタッフの所見に従い、これ以上先延ばしにすることが難しい耳鼻咽喉科の手術を行うことになった」と明らかにしていた。

（写真＝チャ・ジュヨンInstagram）5年前の鼻血の様子

続けて、「現在は手術後の回復および経過観察が必要な段階で、回復期間中は作品のプロモーション活動を含む公式スケジュールへの参加が難しい」として、ファンの理解を求めた。

なお、チャ・ジュヨンは来る3月16日に初放送されるENAの月火ドラマ『クライマックス』（原題）に出演予定だ。

◇チャ・ジュヨン プロフィール

1990年6月5日生まれ。2016年のドラマ『恋はチーズ・イン・ザ・トラップ』でデビュー。以降、『雲が描いた月明り』『ジャグラス～氷のボスに恋の魔法を～』『私を愛したスパイ』などに出演するも大きな注目を集めることはできなかった。そんな彼女は2022年のNetflix『ザ・グローリー～輝かしき復讐～』で、校内暴力の加害者チェ・ヘジョン役を熱演。強烈な存在感を放ち、一躍注目を浴びた。さらに2025年の時代劇『元敬（ウォンギョン）～欲望の王妃～』で初主演を果たし、劇中の濡れ場も話題を呼び、演技の幅を証明した。

■【写真】チャ・ジュヨン、隠し切れないボリューム感

■【写真】“19禁”時代劇でも腰を犠牲にしたチャ・ジュヨン

■【写真】チャ・ジュヨン、“ぴっちりレギンス”の神ボディ