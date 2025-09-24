 和歌山の梅酒の飲み比べも！和歌山のまち全体が会場になる回遊型イベントが10月1日から開催 | RBB TODAY
和歌山の梅酒の飲み比べも！和歌山のまち全体が会場になる回遊型イベントが10月1日から開催

　和歌山市のまちなかを舞台にした多彩なイベントを巡る回遊型イベント「IN THE LOOP 2025」が2025年10月1日から11月30日まで開催される。まちなかのイベントを巡ることで景品が当たるデジタルスタンプラリーや、地元ガイドとともに和歌山市の日常に触れる「まち歩きツアー」も実施される。

　JR和歌山駅では、和歌山の美味しい梅酒の飲み比べや、梅酒に合うおつまみやスイーツが楽しめる梅酒バル×ミオいこらマルシェ（10月4日、10月5日開催）が開催される。

　北ぶらくり丁では、北ぶらリメンバーマーケット（10月12日開催）やインフラゼロハウスの展示（10月12日～12月28日）、和歌山城の野外特設ステージ（御橋廊下近く）では、kisssh-kissssssh 映画祭（10月18日開催）が開催される。また、地元の旬の食材やクラフトが並ぶみそのマルシェ（10月19日、11月16日開催）など、多彩な催しが目白押しだ。

　デジタルスタンプラリーは、JR西日本の「WESTER」アプリを使って参加できる。対象スポットを訪れてスタンプを集めると、抽選で豪華賞品が当たるチャンスもある。楽しみながら和歌山市の新たな魅力を発見できる、期間限定の特別企画だ。

　同期間には「第8回 わかやまの酒フェスタ 地酒BOMBER」（10月4日開催）をはじめとした個性豊かなイベントも予定されており、まちなかが一層賑わう。10月4日（土）には和歌山市駅前広場で「第8回 わかやまの酒フェスタ 地酒BOMBER」などが開催される。和歌山の蔵元が集まり、地酒や梅酒、地ビールが楽しめる人気イベントだ。

《小松暁子》

