東京ばな奈が黒猫“ぶにゃんこ”に！チョコバナナ味になって10月1日から期間限定発売 | RBB TODAY

グレープストーンが展開する「東京ばな奈ワールド」は、10月1日から「東京ばな奈ぶにゃんこ チョコバナナ味、『見ぃつけたっ』」を発売する。

東京ばな奈ぶにゃんこ チョコバナナ味、「見ぃつけたっ」4個入 734円(本体価格680円)、8個入 1,350円(本体価格1,250円)

同商品はこだわりのふかふかスポンジケーキにココアを混ぜ込み、「東京ばな奈」を黒猫カラーにしたもの。中に入ったクリームはチョコバナナカスタード味にチェンジしている。

今年は新作を含めた全7種類のオリジナルグッズがラインナップされる。エコバッグは、ぶにゃんこのくるくる変わる表情が総柄になったデザインで、あくびしていたり、うるうる泣き顔だったり、びっくりしていたりと様々な表情を楽しめる。持ち手が少し長めで収納力抜群の幅広サイズとなっている。

エコバッグ単品 800円(本体価格728円)

その他、フェイスマスコットやトートバッグ、アクリルキーホルダー、ミニタオル、ブランケットなどが用意されている。

フェイスマスコット 550円(本体価格500円)

トートバッグ 1,900円(本体価格1,728円)

アクリルキーホルダー 600円(本体価格546円)

商品は4個入734円、8個入1350円で販売される。取扱店は東京ばな奈s（JR東京駅 八重洲地下中央改札外）、東京ばな奈スタジオ 1F-STUDIO 大丸東京店、東京ばな奈ワールド 東京ギフトパレット店（JR東京駅八重洲北口改札外）、東京ばにゃ奈クッキーズ JR東京駅店、羽田空港の第一・第二ターミナル東京食賓館などで取り扱う。

販売期間は2025年10月1日から2026年4月中旬頃までを予定している。また、池袋駅イベントステーション池袋南通路では10月1日から16日まで催事も開催される。