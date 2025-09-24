東京ばな奈が黒猫“ぶにゃんこ”に！チョコバナナ味になって10月1日から期間限定発売 | RBB TODAY

グレープストーンが展開する「東京ばな奈ワールド」は、10月1日から「東京ばな奈ぶにゃんこ チョコバナナ味、『見ぃつけたっ』」を発売する。
同商品はこだわりのふかふかスポンジケーキにココアを混ぜ込み、「東京ばな奈」を黒猫カラーにしたもの。中に入ったクリームはチョコバナナカスタード味にチェンジしている。
今年は新作を含めた全7種類のオリジナルグッズがラインナップされる。エコバッグは、ぶにゃんこのくるくる変わる表情が総柄になったデザインで、あくびしていたり、うるうる泣き顔だったり、びっくりしていたりと様々な表情を楽しめる。持ち手が少し長めで収納力抜群の幅広サイズとなっている。
その他、フェイスマスコットやトートバッグ、アクリルキーホルダー、ミニタオル、ブランケットなどが用意されている。
商品は4個入734円、8個入1350円で販売される。取扱店は東京ばな奈s（JR東京駅 八重洲地下中央改札外）、東京ばな奈スタジオ 1F-STUDIO 大丸東京店、東京ばな奈ワールド 東京ギフトパレット店（JR東京駅八重洲北口改札外）、東京ばにゃ奈クッキーズ JR東京駅店、羽田空港の第一・第二ターミナル東京食賓館などで取り扱う。
販売期間は2025年10月1日から2026年4月中旬頃までを予定している。また、池袋駅イベントステーション池袋南通路では10月1日から16日まで催事も開催される。