今田美桜、朝ドラ『あんぱん』最終回直後に『あさイチ』生出演！秘蔵映像を交えて心境を語る | RBB TODAY

26日放送回の 『あさイチ』（NHK総合）に、連続テレビ小説『あんぱん』でヒロイン「朝田のぶ」役を務めた今田美桜が出演する。放送は最終回直後に行われ、秘蔵映像を交えて率直な心境を語る。

同番組の『プレミアムトーク』では、共演者による撮影エピソードも紹介。1年間ともに歩んだ「柳井嵩」役の北村匠海が、今田が“台本にない涙”を流したというエピソードについて語る。さらに、のぶの初めてのお見合い相手で夫となった「若松次郎」役の中島歩が、短い撮影期間で夫婦の絆をどう表現したか、その舞台裏を明かす。

また、脚本を手がけた中園ミホが託した言葉に今田がどのように応えたのかも振り返る。「のぶ」が紡いだ数々のセリフを通して、今田が込めた思いが語られる。