 今田美桜、朝ドラ『あんぱん』最終回直後に『あさイチ』生出演！秘蔵映像を交えて心境を語る | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ その他 記事

今田美桜、朝ドラ『あんぱん』最終回直後に『あさイチ』生出演！秘蔵映像を交えて心境を語る

エンタメ その他
注目記事
『あさイチ』（C）NHK
  • 『あさイチ』（C）NHK

朝ドラ『あんぱん』がクランクアップ！主演・今田美桜が感謝のコメント「私の一生の財産です」 | RBB TODAY
画像
今田美桜が主演したNHK朝ドラ「あんぱん」の撮影が終了し、感謝と思い出を語った。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/08/23/235431.html続きを読む »

今田美桜、朝ドラ『あんぱん』で主演を演じた“率直な思い”を明かす「のぶと一緒に生きている感覚があります」 | RBB TODAY
画像
NHK朝ドラ『あんぱん』主演の今田美桜がコメント解禁。次郎との出会いで救われた主人公のぶの心境や戦争シーンへの制作陣の覚悟を語った。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/07/04/232742.html続きを読む »

　26日放送回の　『あさイチ』（NHK総合）に、連続テレビ小説『あんぱん』でヒロイン「朝田のぶ」役を務めた今田美桜が出演する。放送は最終回直後に行われ、秘蔵映像を交えて率直な心境を語る。

　同番組の『プレミアムトーク』では、共演者による撮影エピソードも紹介。1年間ともに歩んだ「柳井嵩」役の北村匠海が、今田が“台本にない涙”を流したというエピソードについて語る。さらに、のぶの初めてのお見合い相手で夫となった「若松次郎」役の中島歩が、短い撮影期間で夫婦の絆をどう表現したか、その舞台裏を明かす。

　また、脚本を手がけた中園ミホが託した言葉に今田がどのように応えたのかも振り返る。「のぶ」が紡いだ数々のセリフを通して、今田が込めた思いが語られる。


連続テレビ小説　あんぱん　Ｐａｒｔ１ ＮＨＫドラマ・ガイド
￥858
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
連続テレビ小説　あんぱん　Ｐａｒｔ２ ＮＨＫドラマ・ガイド
￥1,430
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《アルファ村上》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

NHK（日本放送協会）

トップトピックス

エンタメトピックス

ピックアップ

page top