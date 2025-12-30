TXT、HYDEとコラボ！『SSS (Sending Secret Signals) (feat. HYDE)』 デジタルリリース決定 | RBB TODAY

11月の埼玉・ベルーナドーム公演を皮切りに、自身初となる日本5大ドームツアーを開催中のTOMORROW X TOGETHERが、2026年1月26日（月）にデジタルシングル『SSS (Sending Secret Signals) (feat. HYDE)』をリリースすることが発表された。

TOMORROW X TOGETHERは12月30日、幕張メッセ国際展示場1～11ホール・イベントホールで開催された『COUNTDOWN JAPAN 25/26』に出演し、『SSS (Sending Secret Signals)』のステージを初披露。その後のMCで『SSS (Sending Secret Signals) (feat. HYDE)』のリリースを告知した。

このサプライズ発表に、会場は大きな歓声に包まれた。

TOMORROW X TOGETHERは『SSS (Sending Secret Signals) (feat. HYDE)』のリリースについて、「『SSS (Sending Secret Signals)』はHYDEさんが僕たちに提供してくださった曲で、アルバムの中でもタイトル曲と同じくらい人気の曲だ。HYDEさんと一緒に歌った『SSS (Sending Secret Signals) (feat. HYDE)』も楽しみにしていてほしい」と伝えた。

(P)&(C) BIGHIT MUSIC

『SSS (Sending Secret Signals)』は、10月22日にリリースされた日本3rdアルバム『Starkissed』の収録曲で、L'Arc～en～Cielのボーカルであり、ソロアーティストとしても世界で活躍するHYDEによる提供曲。まるでスパイ映画でレーザートラップを抜け出すシーンのように、他人の視線を避けながら密かに交わされる愛のシグナルを、鼓動のようなビートと繊細かつ大胆なメロディーで、甘美で危険な緊張感とともに描き出した楽曲だ。

アルバム発売前から大きな話題を集めていた同曲が、HYDEの参加によって新たな魅力を見せるものと、期待が高まっている。

HYDEがフィーチャリングで参加した『SSS (Sending Secret Signals) (feat. HYDE)』は、2026年1月26日（月）にリリースされる。

