櫻坂46・井上梨名が卒業を発表「精一杯活動できた。思い残すことはない。」 | RBB TODAY

 櫻坂46・井上梨名が卒業を発表「精一杯活動できた。思い残すことはない。」
櫻坂46・井上梨名が卒業を発表「精一杯活動できた。思い残すことはない。」

　23日、櫻坂46のメンバー・井上梨名が公式ブログにて、10月29日（水）発売の13枚目シングル「Unhappy birthday構文」の活動をもってグループから卒業することを発表した。

　井上は2018年の「坂道合同オーディション」に合格し、欅坂46（二期生）として加入。改名後は櫻坂46メンバーとして活動してきた。井上はブログの冒頭で「今日はいつも応援してくださる皆さんに、お知らせがあります。10月29日に発売される13枚目シングルの活動を持ちまして、櫻坂46を卒業します。」と卒業を発表した。

　井上は7年間の活動を振り返り「この約7年間突っ走ってきて、晴れの日も、大雨の日も、大きな壁が立ちはだかっても、転びそうになっても、誰かが手を差し伸べてくれたり、負けるな！と自分の力で踏ん張って立ち上がることで、強くなれました。」と思いを記した。続けて「特に私を推しメンとしていてくれた方は分かるかと思いますが、いっぱい転んで、いっぱい立ち上がってきた7年間でしたね笑」とつづった。

　卒業を決断した経緯としては「こうやってたくさんの方に支えられながら精一杯活動してきて、自分の成長を自分で感じられるようになり、櫻坂46のメンバーとして精一杯活動できた。思い残すことはない。そう胸を張って言える今、卒業を決断しました。櫻坂46から大きな一歩を踏み出したいと思いました。櫻坂46を離れる事は寂しいですが、大きな一歩を踏みだす事をワクワクしている自分がいます！」と説明。今後については「残り数ヶ月となりますが、最後まで櫻坂46を全力で楽しんで頑張ります！みなさんとお話しできたりお会いできる日も限られてはきますが、楽しく過ごせたらなと思っています！」と結んだ。

　井上の発表に、ファンからは「いのり自身が思っている以上にあなたは櫻坂に欠かせない存在でした」「今の櫻坂の盛り上がりもこの子の頑張りだよなぁ」「え？まさか……早すぎる」など卒業を惜しむ声が寄せられている。

※櫻坂46・井上梨名の卒業発表（井上梨名の公式ブログ）


《平木昌宏》

