“ファン1名”投稿で話題のSKE48・相川暖花が初ソログラビア！元気いっぱいのフレッシュボディ公開 | RBB TODAY

"ファン1名"投稿で話題のSKE48・相川暖花が初ソログラビア！元気いっぱいのフレッシュボディ公開

相川暖花(C)光文社/週刊FLASH 写真◎フジシロタカノリ
  • 相川暖花(C)光文社/週刊FLASH 写真◎フジシロタカノリ
  • さかいゆりや(C)光文社/週刊FLASH 写真◎唐木貴央
  • さかいゆりや(C)光文社/週刊FLASH 写真◎唐木貴央
  • 水瀬陽菜乃(C)光文社/週刊FLASH 写真◎高橋慶佑

グラビア初挑戦の相川暖花＆鈴木恋奈、“ずぶ濡れ”ショットが解禁 | RBB TODAY
画像
　SKE48のメンバーたちが、びしょびしょになって頑張る姿を撮影する連載『ずぶ濡れ SKE48』（『週刊SPA！』にて連載中）。Team Eにフォーカスした書籍『ずぶ濡れ SKE48 Team E』が13日に発売される。
https://www.rbbtoday.com/article/2024/05/04/219634.html続きを読む »

「水着ってこんなにちっちゃいんだ！」SKE48・相川暖花、グラビアオフショ投稿 | RBB TODAY
画像
　SKE48の相川暖花が、自身のXで13日発売される書籍『ずぶ濡れ SKE48 Team E』（扶桑社）のグラビアオフショット写真を披露した。
https://www.rbbtoday.com/article/2024/05/07/219726.html?from=image-page-title続きを読む »

　22日に発売された『週刊FLASH』（光文社）最新号に、SKE48相川暖花が初登場している。

　相川は愛知県出身の21歳。2015年にSKE48第7期生オーディションに合格。現在はSKE48のTeamSリーダーとしてメンバーを引っ張る。相川はSNSで「本日の握手会、ヲタク約1名」というポストがバズって話題になり、9月24日発売の35thシングル『Karma』では活動10年で初めて選抜メンバー入りを果たした。

　同誌ではパステルオレンジの水着を着てみかんを持って登場するなど、元気いっぱいでオレンジ尽くしのショットを披露している。初ソログラビアは5ページにわたり、笑顔あふれる構成となっている。インタビューでは初グラビアへの思いやSNSに対する思いを語っている。

さかいゆりや(C)光文社/週刊FLASH 写真◎唐木貴央
さかいゆりや(C)光文社/週刊FLASH 写真◎唐木貴央

　その年に最も活躍したレースクイーンに与えられる最高峰の賞「レースクイーン・オブ・ザ・イヤー」を受賞したさかいゆりも登場。8月に同誌でお披露目した初グラビアが話題を呼び、アンコール掲載が実現。屈指の美貌と抜群のスタイルを5ページにわたり見せつけている。インタビューでは、トップレースクイーンに至るまでの平坦でなかった道のりについて語っている。

水瀬陽菜乃(C)光文社/週刊FLASH 写真◎高橋慶佑

　さらにモデルやアイドルとして活動中の高学歴アイドル・水瀬陽菜乃も登場し、自身初のグラビアに挑戦した。透け感のあるランジェリーを身にまとい、おっとりした癒し系の雰囲気に似つかないHカップの衝撃的なプロポーションを見せつけている。水瀬は都内の名門女子高を卒業後、明治大学に進学という経歴も持つ。インタビューでは、東京の江戸前寿司屋に生まれ、芸能の仕事を目指した経緯とその半生について語っている。


