藤井サチ、「プロポーズしてもらった日」の動画公開 | RBB TODAY

29日、ファッションモデルの藤井サチが公式YouTubeチャンネル『サッチャンネル』を更新。夫からプロポーズされた日の動画を公開した。

2025年7月10日、一般男性との結婚を発表した藤井。この日の動画は、藤井の28歳の誕生日にフィリピンのボラカイ島へ旅行した際のVlogとなっている。高級ホテル「シャングリ・ラ」に宿泊した2人は、オーシャンビューや夕日などの絶景、ボート移動などを楽しんだ。

夜は、夫がサプライズで予約していたレストランへ向かった2人。藤井は、海が一望でき、ライティングもロマンチックな2人きりの席に感動しながら、「こんな素敵なディナー用意してくれたんだけど」「誰もいない。こんなことある！？」と驚きつつも、喜びを隠しきれない様子。食事を終えると、夫が花束を手に再登場。プロポーズし、藤井が涙を浮かべながら喜ぶ様子が収められていた。

夫は動画内で当時を振り返り、「僕が言ったのは、サッちゃんと出会ってからすごく幸せ。ずっと一緒にいると幸せで、これから先もそばにいたいし、毎日一緒に寝たいし、毎朝一緒に起きたいし、子どもも一緒に作りたいし、一緒に素敵な家族になりたいし、おじいちゃんおばあちゃんになりたいし、ずっとずっと愛したい。愛してるよって言ったよね。だから“Will you marry me?（結婚してくれませんか）”って言ったよね」と、プロポーズの言葉を明かした。

翌日はプールやジェットボートなどを満喫した2人。夜はマニラで夫の友人と合流し、夕食へ向かった。レストランでは友人から「Happy Wedding（結婚おめでとう）」と書かれたプレートとともに、サプライズで祝福が。藤井夫妻も「えぇ！」「ありがとう！」と、驚きと喜びの声を上げていた。

