“不倫疑惑”を完全否定…THE BOYZ所属事務所の女性代表、報道メディアに法的措置「私生活を踏みにじられた」【全文】 | RBB TODAY

p_Arcグループ会長兼One Hundred代表取締役のチャ・ガウォンが、芸能事務所One Hundredを共同設立した歌手のMCモンとの不倫疑惑を全面的に否定し、法的措置を進めていることを明らかにした。

12月29日、チャ・ガウォン会長の法的代理人である法務法人は、「チャ・ガウォン会長に関する虚偽・未確認報道に対する法的措置通知」という公式立場を発表した。

先立って12月24日、韓国メディア『THE FACT』は、MCモンとチャ・ガウォンが過去に不倫関係にあり、その期間中にチャ・ガウォン会長がMCモンへ総額約120億ウォン（約12億円）を送金したと主張した。また、MCモンが事務所One Hundredとの契約を整理したのも、2人が別れたためだと報じた。さらに、2人がやり取りしたとされるメッセージ内容を公開し、妊娠を試みていたことを示唆する内容が含まれていたとして波紋を呼んだ。

これに対しチャ・ガウォン会長側は「『THE FACT』が報じた内容は事実無根であるだけでなく、非常に刺激的で扇情的だ。これによりチャ・ガウォン会長の人格権・名誉・社会的評価が回復不可能なほど大きく毀損されたうえ、私生活の平穏まで踏みにじられた」と被害を訴えた。

さらに、「本件記事および動画の作成・掲載・配布行為は、①情報通信網利用促進および情報保護等に関する法律違反（名誉毀損）、②刑法307条違反（名誉毀損）などの刑事法規違反に該当し、③言論仲裁及び被害救済に関する法律や民法に基づく損害賠償請求、名誉回復のための処分命令請求の原因にも該当し、④憲法17条が保障する私生活の秘密に関する基本権を侵害している」と指摘した。

そして、「当法律事務所はTHE FACTおよび本件記事・本件動画の作成、掲載、配布に関与したすべての担当者に対し、2025年12月29日現在、上記の法令違反に関する民事・刑事上の法的措置に着手している。事実関係は今後、法的手続きを通じて明らかにされる予定であり、チャ・ガウォン会長およびその家族、ならびにチャ・ガウォン会長が経営する複数の法人に回復困難な被害を与え得る不要な報道は控えてほしい」と要請した。

一方、MCモンも同報道が出た直後に、チャ・ガウォン会長との不倫疑惑などを全面否定した。彼は、チャ・ガウォン会長の叔父にあたるチャ・ジュンヨン氏が自分のもとを訪れ、「BPM（芸能事務所BIG PLANET MADE）の持ち株を渡せ」と脅迫してきたと主張。その過程で、チャ・ガウォン会長と友人関係にある自分を不倫関係に見せかける偽のやり取りまで作って渡してきたとも訴えた。

さらにMCモンは、「今後、兵役不正や不倫など事実無根の話をする者はすべて告訴する」と警告している。

One Hundredの公式コメント全文は以下の通り。

チャ・ガウォン会長に関する虚偽・未確認報道に対する法的措置のお知らせ

当法律事務所は、p_Arcグループ会長のチャ・ガウォン氏の法的代理人として、株式会社THE FACTが2025年12月24日13時頃、自社ホームページに掲載した記事（以下「本件記事」）およびYouTubeチャンネルを通じて配布した動画（以下「本件動画」）について、以下のように法的措置に関する事項をお知らせします。

THE FACTは、本件記事および動画の作成・掲載・配布にあたり、当事者であるチャ・ガウォン会長に対し事実確認や反論権の付与を一切行わず、記事や動画のタイトルに実名を掲げ、人気芸能人MCモン（本名シン・ドンヒョン）の「既婚女性の不倫相手」としてチャ・ガウォン会長だと断定する内容を、不特定多数が閲覧するウェブサイトおよびYouTubeチャンネルで配布しました。

しかし、『THE FACT』が報じた内容は事実無根であるだけでなく、非常に刺激的で扇情的です。これによりチャ・ガウォン会長の人格権・名誉・社会的評価が回復不可能なほど大きく毀損されたうえ、私生活の平穏まで踏みにじられました。

『THE FACT』の本件記事および動画の作成、掲載、配布行為は、

①情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律違反（名誉毀損）

②刑法第307条違反（名誉毀損）

③言論仲裁・被害救済に関する法律第30条・民法第750条・第751条に基づく損害賠償請求、また、法律第31条および民法第764条に基づく名誉回復のための処分命令の請求原因に該当する

④憲法17条により保障される私生活の秘密と自由に関する基本権を重大かつ明白に侵害する

これにより、当法律事務所はTHE FACTおよび本件記事・本件動画の作成、掲載、配布に関与したすべての担当者に対し、2025年12月29日現在、上記の法令違反に関する民事・刑事上の法的措置に着手しています。

本件記事および動画に関するすべての事実関係は今後、法的手続きを通じて明らかにされる予定であり、チャ・ガウォン会長およびその家族、ならびにチャ・ガウォン会長が経営する複数の法人に回復困難な被害を与え得る不要な報道は控えていただくようお願いいたします。

