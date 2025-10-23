田中美久、黒レオタード風衣装で曲線美あらわに！ 挑戦的な一面を覗かせるセクシーカット公開 | RBB TODAY

23日に発売される『アップトゥボーイ vol.356』（ワニブックス）の表紙・巻頭グラビアに、女優やタレントとして活躍する田中美久が登場する。
田中は同誌で、水着姿や黒レオタード姿のグラビアを披露。今回の撮影では、秋らしい落ち着いた雰囲気の中で、彼女の素直な表情と魅力を丁寧に切り取った。やわらかな光のもと、シンプルなカットから少し印象を変えたカットまでをバランスよく構成。関東グラビアは、田中の王道の美しさと挑戦的な一面、その両方が凝縮された内容となっている。
田中美久、髪バッサリの“大人みくりん”で水着撮影！ ツヤツヤバストあらわなオフショ公開 | RBB TODAY
田中美久が23日、自身のインスタグラムを更新。髪をバッサリ切り、イメチェンした姿で臨んだ水着グラビアのオフショットを公開した。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/04/24/228718.html続きを読む »
田中美久、雪上でグラビア撮影！“鳥肌”美バストにファン「これぞプロ根性」 | RBB TODAY
田中美久が5日、自身のインスタグラムを更新。7日に発売される『ヤングガンガン』No.06（スクウェア・エニックス）のオフショットを公開した。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/03/05/226948.html続きを読む »