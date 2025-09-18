“京都の老舗茶屋”伊藤久右衛門、「抹茶＆マロン」新スイーツを19日より提供開始！ | RBB TODAY

9月19日より江戸後期創業の老舗茶屋・伊藤久右衛門が、秋限定の「抹茶モンブランパフェ」など、抹茶やマロンを使ったスイーツメニューの提供を開始する。

第1弾として提供される「抹茶モンブランパフェ」は、くるくると絞り出したモンブランクリームの頂に渋皮栗をあしらい、栗の甘露煮や白いメレンゲの焼き菓子を添えた一品だ。グラスには抹茶ゼリーやロイヤルティーヌ、マロンアイスなどを重ね、栗の余韻と抹茶の旨みが響き合う秋限定の贅沢パフェとなっている。価格は1390円で、10月下旬まで提供予定。

秋限定の季節パフェ

第2弾の「もみじ抹茶パフェ」は11月上旬から下旬にかけて提供される。抹茶餅の紅葉きんとんや紅葉ゼリー、さつまいもクリーム、渋皮栗をあしらい、秋の景色をグラスに映した人気パフェだ。抹茶ゼリーやほうじ茶蜜も層に加え、お茶屋ならではの深みを表現している。価格は1390円。

注目は「源氏物語 栗の抹茶スイーツプレート」だ。源氏物語「宇治十帖」をテーマにした季節限定のスイーツプレートで、渋皮栗を乗せた抹茶ロールケーキ、栗抹茶だいふく、宇治ほうじ茶チーズケーキ、宇治抹茶&ほうじ茶生チョコレート、宇治抹茶ミニパフェ、宇治抹茶&ぶどうアイスの計8種がプレート上に勢揃いした特別メニューとなっている。価格は1690円で、9月19日から11月下旬まで提供予定。

さらに持ち歩きスイーツとして「抹茶パフェアイスバー もみじ」も9月1日から数量限定で販売している。さつまいも味のチョコでコーティングしたアイスバーに、もみじゼリーや渋皮栗をトッピングした秋の味覚を閉じ込めた商品で、価格は740円。

抹茶パフェアイスバー もみじ

これらのメニューは宇治本店、JR宇治駅前店、祇園四条店をはじめとする実店舗で提供される。アイスバーについては宇治や京都市内の実店舗限定での販売となる。