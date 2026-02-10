見事な砂時計ボディ…TWICE・モモ、腰まで全開の“大胆バックレス”衣装で魅了 | RBB TODAY

TWICEのモモが、抜群のプロポーションを披露した。

モモは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

【写真】ほぼ紐だけ…モモ、“大胆バックレス”衣装

公開された写真には、ブラックのタイトワンピースに身を包んだモモの姿が収められている。ボディラインに沿ったバックレスドレスが、彼女の引き締まった背中やくびれを際立たせ、ファンの視線を釘付けにした。

投稿を見たファンからは「スタイル神」「見事な砂時計ボディ」「美しすぎる」「キケンな布面積…」「ウエストほっそ」などの声が寄せられている。

（写真＝モモInstagram）

なお、モモが所属するTWICEのユニット・MISAMO（ミサモ）は、2月4日に日本1stフルアルバム『PLAY』をリリースした。

◇モモ プロフィール

1996年11月9日生まれ。本名は平井もも。京都府出身。2015年に多国籍グループTWICEとしてデビュー。ダンスの実力に定評があり、グループ内ではメインダンサーを務めている。2019年夏にK-POP界の先輩にあたるSUPER JUNIORキム・ヒチョルとの熱愛が発覚、2020年1月に交際を正式に認めたが、1年6カ月の交際期間を経て2021年7月に破局した。

